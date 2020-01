Z pražského vánočního stromu budou charitativní stoly

Praha - Z vánočního stromu, který stál na Staroměstském náměstí v Praze, vyrobí brněnští truhláři stoly, které svými kresbami ozdobí malíř Marek Číhal. Stoly se budou dražit pravděpodobně na jaře tohoto roku. Za peníze z aukce se vysadí nové stromky. ČTK to sdělil ředitel truhlářské firmy, která vánoční strom zpracovává, Petr Vlk.

Fotogalerie

Dvaadvacetimetrový smrk zdobil Staroměstské náměstí do dnešního rána. Zatímco na jeho větvích si pochutnají zvířata v pražské zoo, kmen se zpracuje na originální stoly. Ještě dnes se kmen nařeže na čtyřmetrové desky o šířce deset centimetrů. Ty budou necelý rok vysychat. Až poté bude možné z nich zhotovit nábytek. Stolaři odhadují, že z letošního pražského vánočního stromu vyrobí čtyři čtyřmetrové stoly. Malíř Číhal pak na jejich horní desky namaluje specificky pojatého českého lva. Dražba uměleckého nábytku bude pravděpodobně na jaře tohoto roku. Stoly však budou k dispozici nejdříve v prosinci. Zákazníci tedy dopředu neví, jak bude stůl, který si koupili, vypadat.

Kresba do dřeva je pro Číhala novinkou. Absolvent AVU v ateliéru Vladimíra Skrepla již dříve pracoval s kresbou v interiérech, konkrétně do betonu. Nový materiál je tak podle jeho slov jeho osobní výzvou. Autorská kresba se bude do dřeva vyřezávat pomocí CNC strojů nebo bude na desku kreslit Číhal ručně. Metoda bude přizpůsobena stavu dřeva.

Smrk ztepilý zdobil Staroměstské náměstí osmatřicet dní. Vánoční strom byl dominantou Vánočních trhů, které se konaly na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze od 30. listopadu do 6. ledna.