Z pražského letiště se bude v letní sezoně létat do 147 míst, více než loni

Praha - Během letní sezony, která potrvá od konce března do konce října, nabídne pražské letiště Václava Havla přímé lety do 147 destinací. Budou mezi nimi i nová spojení do New Yorku nebo Rijádu, u řady dalších míst přibudou frekvence letů. Letecké linky bude zajišťovat celkem 58 dopravců. Dnes to oznámilo Letiště Praha. Proti loňsku je letošní letní letový řád početnější i bez Ukrajiny a Ruska o 19 míst. Před krizí se v létě létalo z Prahy do 190 lokalit.

"I přes nelehkou situaci v letectví se nám tedy stále daří rozšiřovat mapu přímých spojení z Prahy,“ připomněl covidovou krizi a válku na Ukrajině předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. V počtu destinací a dopravců tak letiště dosáhne na tři čtvrtiny nabídky z rekordního roku 2019.

Nově se bude během léta z Prahy pravidelně létat například do saúdskoarabského Rijádu, dále do španělských Alicante a Almería, portugalských Fara a Porta, na řecké ostrovy Mykonos a Santorini, nebo do černohorského Tivatu. Vrací se po dvouleté pauze také lety do USA, v květnu to budou dvě linky United Airlines a Delta Ait Lines do New Yorku. Do vytížených destinací, jako jsou Londýn, Amsterdam, Madrid nebo Paříž, aerolinky navýší počet letů.

Na letiště přibudou také noví dopravci, půjde o Air Montenegro, norský Flyr, saúdskoarabský flynas, islandský Play nebo turecký SunExpress. Nejvíce spojů budou nabízet aerolinky z letecké skupiny Smartwings Group, dále Ryanair, Eurowings, Wizz Air a easyJet.

Letiště zároveň plánuje podpořit příjezdový a výjezdový cestovní ruch vlastními marketingovými aktivitami. Ty plánuje například v USA, Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku a nově také v Saudské Arábii.

Letiště zároveň připomíná, že v řadě zemí nadále platí protikoronavirová opatření. Cestující by si tak měli zjistit podmínky pro danou zemí před odletem.

Pražské letiště letos očekává postupné oživování provozu, zejména v létě. Loni odbavilo téměř 4,4 milionu cestujících. To bylo meziročně o téměř pětinu více, stále však hluboko pod úrovní před vypuknutím pandemie koronaviru, kdy v roce 2019 letiště odbavilo přes 17,8 milionu pasažérů. Letos letiště očekává počet cestujících kolem 8,6 milionu za celý rok.