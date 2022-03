Z obcí Žytomyr, Malinovka a dalších bylo evakuováno 88 volyňských Čechů

Praha - Z ukrajinských obcí Žytomyr, Malinovka a dalších bylo evakuováno 88 volyňských Čechů. Po příjezdu do České republiky budou pobývat buď u svých kontaktů, nebo ubytování získají jako ostatní příchozí z Ukrajiny. V tiskové zprávě o tom informoval Středočeský kraj a na twitteru též bývalý premiér Andrej Babiš (ANO).

Středočeský kraj uvedl, že evakuaci koordinovalo ministerstvo vnitra a policie ve spolupráci s krajem a představiteli krajanských spolků. Lidé jsou podle něj nyní v Maďarsku. Babiš poznamenal, že už jsou volyňští Češi na Slovensku v českých autobusech a jedou do Prahy. Z 88 evakuovaných je podle něj 46 dětí.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) uvedla, že kraj byl od víkendu ve spojení s profesorkou Žytomyrské technologické univerzity Ludmilou Čižovskou. "Paní profesorka ve spolupráci s dalšími lidmi sehnala dopravu pro ženy a děti z válečné oblasti až na hranice, my jsme vyslali evakuační autobusy a zařizovali humanitární vybavení. Obrovský kus práce odvedla policie," napsala.

Babiš dnes ČTK řekl, že se podílel na zabezpečení dopravy ze Žytomyru na slovenské hranice s Ukrajinou. V pondělním pořadu Čau lidi na sociálních sítích uvedl, že byly ze Žytomyru vypraveny tři autobusy. Babiš má podle svých slov požadavky na přepravu dalších osob, chce v pomoci pokračovat.

Akci koordinovala za krajanské spolky Dagmar Martínková. Zapojil se též ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek, který od dubna převezme vedení policie. Na evakuaci se podílel tým policistů, autobusy poskytla společnost BusLine, uvedl kraj. Vybavení a základní potraviny pro uprchlíky poskytla Potravinová banka pro Středočeský kraj.

Volyňští Češi jsou potomci českých přistěhovalců do carského Ruska. Do vlasti svých předků se už vraceli ve dvou vlnách. Tu první umožnila československo-sovětská smlouva o přesídlení volyňských Čechů do Československa a o stejné možnosti československých občanů ruské, běloruské a ukrajinské národnosti do Sovětského svazu podepsaná 10. července 1946. Druhá vlna návratu krajanů z Ukrajiny přišla v letech 1991 až 1993 v souvislosti s rozpadem komunistického bloku a také kvůli situaci po havárii jaderné elektrárny v Černobylu.