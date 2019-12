Z Nového Veselí letos mířily tisíce figurek Igráčka do Španělska

Nové Veselí (Žďársko) - Výrobce Igráčků Efko-karton v Novém Veselí letos dodal skoro 50.000 těchto plastových figurek na španělský trh. Legendární české hračky pro tuto příležitost 'oblékly' uniformy různých španělských policistů nebo třeba fanoušků Sevilly a dalších tamních fotbalových klubů. Pro Efko to není první dodávka do Španělska, ale je nejvýznamnější, řekl ČTK jednatel společnosti Miroslav Kotík.

Do Španělska už Efko posílalo v menším počtu své standardní hračky. "Tohle je pro nás důležitější, je vidět, že se partner chce tomu prodeji intenzivně věnovat. Věříme, že to není jednorázová spolupráce," řekl Kotík. Španělské děti dostanou figurku do rukou pod značkou Pokeeto. Tuto značku používá Efko pro Igráčka v západních zemích kvůli obtížné výslovnosti původního názvu.

Osmicentimetrového Igráčka původně vyrábělo družstvo Igra Praha. Prvním hotovým prototypem byl v roce 1976 Igráček - zedník. Kotík se o Igráčka začal zajímat, když se dověděl, že Igra skončí v konkurzu. Odkoupil práva a formy a postaral se o modernější design hračky. Jeho firma Efko vrátila Igráčka na trh v roce 2010, od té doby přibývají různé varianty a doplňky. "Určitě nelituji, i když to není lehké. Igráček je brand (obchodní značka), se kterým se krásně pracuje," uvedl Kotík. Ročně těchto figurek podle něj Efko vyrábí okolo 200.000. V součtu jich už z Nového Veselí šlo na trh více než 1,5 milionu.

Igráček představuje řadu profesí, může jezdit v autech, traktoru, ale také na koni, třeba i jako prezident Masaryk. Pro výstavy Fenomén Igráček, které putují po Česku a Slovensku, nechává Efko navíc vyrábět typické představitele konkrétních míst. Igráček už tak na sebe vzal podobu například i Jánošíka, Emila Zátopka, Tomáše Bati nebo stavitele Santiniho.

"Máme jednoho velice šikovného modeláře, nadšence pro Igráčka, který je dělá, bohužel jen v jednom exempláři. Ve většině případů nejsou možné reprodukce, výroba by byla moc drahá," řekl Kotík. Nejvíc stojí nové kovové formy. Igráčci se ručně kompletují až z deseti dílů. Pro novinku chystanou na příští rok, menší figurku Igráčka představující dítě, bude potřeba devět dílů. "Formy budou stát miliony korun," uvedl jednatel.

Firma k Igráčkovi vymyslela i sety vozidel, u nichž mohou děti lehce měnit nástavby, třeba z nákladního auta může být jeřáb, nakladač nebo tahač. Plastové díly z tohoto setu dodává Efko od letoška i do německé technické stavebnice Fischertechnik.

Efko-karton, s.r.o., s 50 zaměstnanci vyrábí také společenské hry a kartonážní obaly, asi z poloviny jde o zakázkovou výrobu. Igráčci se nejvíc prodávají v Česku, Efko je dodává například i na Slovensko, do Polska, na Ukrajinu nebo do Itálie. Letošní obrat firmy podle očekávání jednatele převýší 80 milionů korun.