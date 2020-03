Z Kutné Hory zmizeli turisté, ulice města jsou neobvykle prázdné

Kutná Hora - Kutná Hora, která patří k oblíbeným turistickým cílům, je v těchto dnech neobvykle vylidněná a tichá. Notoricky známá místa, kudy jindy proudí davy návštěvníků hovořících směsí cizích jazyků, zejí prázdnotou. Koronavirová opatření zasáhla do života města podstatně - zavřená je Galerie Středočeského kraje včetně zahrad, chrám svaté Barbory, kostnice a další památky. Z Barborské ulice, odkud si turisté často fotí město, tak pohlíží na panorama Kutné Hory s nestejně vysokými věžemi kostela svatého Jakuba jen pískovcové sochy světců spjatých s jezuitským řádem a českou historií.

Mimo provoz jsou kromě vyhledávaných památek i útulné restaurace se zahrádkami, zájemci si mohou koupit občerstvení jen z okénka. V ulicích se většinou pohybují jen místní. "Nechci říkat, že to město je teď mrtvé, ale turisté tu vůbec nejsou," řekl ČTK starosta Josef Viktora (ANO).

Podle něj je dobře, že se brány památek včas zavřely, protože v období po uzavření škol do Kutné Hory vyrážela řada lidí na výlet a mohli šířit onemocnění. "Měli jsme město plné turistů - a nejen našich. Pohybovaly se tu všechny národnosti včetně Italů a Asiatů," připomněl Viktora začátek koronavoirové epidemie. Po vládních opatřeních však návštěvnost opadla a nyní už je město liduprázdné.

Nakolik se odliv turistů promítne do příjmů podnikatelů a například i průvodcovské služby, která je příspěvkovou organizací města, Viktora zatím nechtěl odhadovat. Poukázal i na to, že město si letos v prosinci připomíná 25. výročí zápisu centra Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. "Přípravy oslav zatím pokračují, je k tomu pracovní skupina. Uvidíme, jak to se bude vyvíjet," dodal Viktora.