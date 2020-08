Z Hrádku nad Nisou vyjela poprvé nová linka přes tři země

Hrádek nad Nisou (Liberecko) - Nová autobusová linka přes tři země vyjela dnes ráno z nádraží v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Na své 61 kilometrů dlouhé cestě překročí autobus pětkrát českou, německou a polskou hranici. Konečnou má v polském městě Swieradów Zdrój. V Hrádku dnes nastoupil jediný cestující, dorazil z německé Žitavy, bál se, že tam už by se do autobusu nemusel vejít. Mířil do Nového Města pod Smrkem. Největší zájem o nový spoj byl v polské Bogatyni, kde na dvou zastávkách nabral autobus 18 lidí, další přistoupili ve Frýdlantu.

"O lince se jednalo s polskými a německými partnery už od začátku roku, dávno už by jezdila, ale skočila nám do toho koronavirová pandemie a to nám veškerou přípravu zbrzdilo," řekl dnes ČTK Radim Šarapatka za koordinátora dopravy v Libereckém kraji - Korid LK, který dnes autobus na první cestě doprovázel. Autobusy jezdí o víkendech třikrát denně, další dva spoje ale vyjíždějí ze Žitavy. Provoz je do konce listopadu financován z evropských fondů v rámci projektu Trans-Borders, 15 procent nákladů hradí Liberecký kraj. Od podzimu by pak měli přispívat Němci a Poláci.

Start linky v Libereckém kraji plánovali už na 6. června, kvůli nouzovému stavu a uzavřeným hranicím ale dlouho nebylo jasné, zda ještě letos vůbec vyjede. Dohodu se podařilo uzavřít až koncem června, spuštění provozu pak ještě zkomplikovalo řízení o vydání mezinárodní licence. Provoz linky zajišťuje krajská firma ČSAD Liberec. "První zastávkou je Žitava, odtud jedeme přes Sieniawku do Bogatyně, kde jsou dvě zastávky na hlavní třídě. Odtud autobus míří k nám do Frýdlantu na železniční nádraží a pak i na autobusové, potom pokračuje na Raspenavu a odtud do Nového Města pod Smrkem a pak do Swieradówa Zdróje," popsal cestu Šarapatka.

Nová víkendová linka po dlouhých desetiletích nabízí přímé spojení mezi Žitavou a Frýdlantem, které do konce druhé světové války zajišťoval přímý vlak. Nabídne také turistům spojení na polskou stranu Jizerských hor, kam běžně spojení není. Ve Swieradówě Zdróji má autobus několik zastávek a končí u dolní stanice lanovky k chatě pod Stógem Izerskim (Jizerský stoh), což je vrchol na polské straně Jizerských hor. Je ideálním východiskem pro pěší výlety - tři kilometry odtud je hora Smrk, deset kilometrů Smědava. Jízdenka z Hrádku do cíle přijde na 50 korun, z Frýdlantu polovinu.