Z českých olympioniků se na MS kanoistů chystají Martin Fuksa a Šlouf

Kodaň/Praha - Polovina ze čtveřice českých olympioniků bude závodit na mistrovství světa v rychlostní kanoistice, které se uskuteční od čtvrtka do neděle v Kodani. Kanoista Martin Fuksa absolvuje individuální závody na 500 a 1000 metrů, protože jeho bratr Petr absentuje po nedávném mistrovství světa do 23 let. Chybí také nejlepší český kajakář Josef Dostál, který už ukončil sezonu. Jeho parťák z bronzového deblkajaku Radek Šlouf usedne do čtyřkajaku.

Pro osmadvacetiletého Fuksu to bude závodní premiéra v dánské metropoli. Když se zde konalo v roce 1993 mistrovství světa naposledy, bylo mu jen pár měsíců. "Ale studoval jsem tehdejší závody na YouTube. Proběhl tam ještě Světový pohár v roce 2015, ale tam jsem nejel, protože jsem závodil v kategorii do 23 let. Strašně tam tehdy foukal vítr, tak jsem byl rád, že jsem tam nebyl. Doufám, že letos bude počasí jako v roce 1993, to vypadalo dobře,“ uvedl v tiskové zprávě Fuksa.

Na olympijských hrách ani na posledním světovém šampionátu medaili nezískal. Tentokrát se nechal slyšet, že by rád minimálně napodobil mladšího bratra Petra, jenž si odvezl dva bronzy z MS do 23 let. Na evropském šampionátu se mu povedl zlatý double. Při absenci olympijského šampiona Isaquiase Queiroze dos Santose budou jeho největší soupeři z Evropy. "Na exhibici v Oklahomě říkali všichni kluci - Moldavan, Francouz i Němec, že se chystají jet. Takže o konkurenci bude postaráno," řekl.

Šlouf bude zadákem čtyřkajaku. Před ním do lodě na pětistovce usednou Jakub Špicar, Daniel Havel a Jan Vorel. "Jsem spokojený s tím, jak jsem se připravoval od olympiády až doteď - jak sám, tak s týmem. Povedlo se to a jsem moc zvědavý, jaký podáme výkon a předvedeme výsledek. Cítím, že v lodi je silný potenciál. Teď jsme začali být trochu unavení, ale těším se na první trénink čtyřkajaku v Kodani," řekl.

V Kodani podobně jako Fuksa ještě nikdy nezávodil. "Jsem sám zvědavý, jaké to bude závodit na jezeře. Ale s vlnami, které si způsobíme sami, by to mělo být lepší než s těmi, které se odrážely od betonových břehů v Tokiu. Otázka je, co udělá vítr samotný, to se necháme překvapit," přemítal.

Celkem se v Kodani představí 23 českých závodnic a závodníků. Dostála při kajakářských závodech na 500 a 1000 metrů zastoupí Jakub Zavřel, který se v úvodu sezony pokoušel kvalifikovat na olympijské hry na dvoustovce. Společně s Anežkou Paloudovou také pojede ve smíšeném deblkajaku na 200 metrů.

Nominace ČR na MS v rychlostní kanoistice:

Muži - K1 200 m: Martin Sobíšek, K1 500 a 1000 m: Jakub Zavřel, K2 500 a 1000 m: Tomáš Sobíšek, Jakub Brabec, K4 500 m: Jakub Špicar, Daniel Havel, Jan Vorel, Radek Šlouf, C1 500 a 1000 m: Martin Fuksa, C2 500 m: Jiří Minařík, Jiří Zalubil, C4 500 m: Antonín Hrabal, Filip Dvořák, Jiří Minařík, Jiří Zalubil, C1 5000 m: Filip Dvořák.

Ženy - K2 200 a 500 m: Štěpánka Sobíšková, Barbora Galádová, K1 500 a 1000 m: Anežka Paloudová, K4 500 m: Kateřina Zárubová, Adéla Házová, Eliška Betlachová, Barbora Betlachová, C1 200 a 500 m: Denisa Řáhová, C2 200 a 500 m: Martina Malíková, Jana Zetek.

Smíšené - K2 200 mix: Anežka Paloudová, Jakub Zavřel.