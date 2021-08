Z Afghánistánu odletěli poslední američtí vojáci

Odlet amerických vojáků z Afghánistánu. Na snímku ministerstva obrany z 28. srpna 2021 nakládají vrtulník Boeing CH-47 Chinook do transportního letadla Boeing C-17 Globemaster III na mezinárodním letišti Hámida Karzaje u Kábulu.

Odlet amerických vojáků z Afghánistánu. Na snímku ministerstva obrany z 28. srpna 2021 nakládají vrtulník Boeing CH-47 Chinook do transportního letadla Boeing C-17 Globemaster III na mezinárodním letišti Hámida Karzaje u Kábulu. ČTK/AP/Ministerstvo obrany

Kábul/Washington - Z Afghánistánu dnes v noci odletěli poslední američtí vojáci. Agentuře Reuters to potvrdil generál Frank McKenzie, který velí americkým silám na Blízkém východě, v Perském zálivu a severní Africe (CENTCOM). Na palubě posledního amerického letadla, které odstartovalo z kábulského mezinárodního letiště, byl podle něj také velvyslanec Zalmay Khalilzad. USA už dříve oznámily, že z Afghánistánu, kde jejich vojáci spolu se spojenci působili po dvě desetiletí, odejdou do 31. srpna. Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci, která žádá Tálibán, aby splnil slib o evakuacích.

McKenzie doplnil, že od chvíle, kdy hnutí Tálibán po nečekaně rychlé ofenzívě ovládlo zemi, Američané spolu se spojenci evakuovali přes 123.000 civilistů.

Hlídka hnutí Tálibán před letištěm potvrdila, že posledních pět amerických letadel odletělo krátce po půlnoci z pondělí na úterý místního času (po 21:30 SELČ). V Kábulu byla posléze slyšet oslavná střelba, napsala agentura AP.

"Zapsali jsme se do dějin," uvedl po odchodu Američanů z Afghánistánu na twitteru vysoce postavený člen Tálibánu Anas Hakkání.

Federální úřad pro letectví (FAA) informoval piloty, že americká armáda už neřídí letecký provoz na kábulském letišti a letiště už ani neposkytuje žádné služby. Přistávající letadla i ta v afghánském leteckém prostoru byla vyzvána ke "krajní obezřetnosti", americké společnosti dostaly zákaz většinu leteckého prostoru nad Afghánistánem vůbec používat.

S odletem posledních amerických vojáků skončilo dvacetileté působení jimi vedených spojeneckých sil v asijské zemi. Začalo rychlým svržením vlády Tálibánu krátce po teroristických útocích na Spojené státy z 11. září 2001. Organizátor útoků Usáma bin Ládin byl hostem islamistického hnutí, Američané jej ale nakonec zlikvidovali až v květnu 2011 v sousedním Pákistánu.

Česká armáda v Afghánistánu působila od roku 2002 do letošního června. V zemi pracovalo téměř 11.500 českých vojáků, 14 z nich zahynulo.

RB OSN schválila rezoluci, která žádá Tálibán, aby splnil slib o evakuacích

Rada bezpečnosti OSN dnes schválila rezoluci, v níž se obrací na afghánské hnutí Tálibán s tím, aby i po stažení Američanů ze země umožnilo odjezd všem, kdo si přejí z Afghánistánu odejít. Rezoluce ale neobsahuje bod, který se snažila prosadit Francie a který měl zajistit vytvoření bezpečné zóny pro humanitární operace.

Pro rezoluci, jejíž text navrhly USA, Francie a Británie, se vyslovilo 13 z 15 členů Rady. Čína a Rusko se hlasování zdržely.

Rada bezpečnosti podle textu rezoluce čeká, že Tálibán dodrží své závazky, zejména ten, že umožní z Afghánistánu odjet Afgáncům a cizincům i po stažení amerických vojáků. USA mají podle svého minulého závazku stažení dokončit v úterý.

Za minulých 14 dní od vstupu Tálibánu do Kábulu, se podařilo z Afghánistánu evakuovat 122.000 lidí, z nichž podle nového údaje Bílého domu bylo 6000 Američanů. V zemi je jich podle americké diplomacie stále zhruba 300. USA chtějí v evakuaci pokračovat i po odchodu vojáků.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli řekl, že Paříž a Londýn budou chtít prosadit, aby v Kábulu vznikla bezpečná zóna a díky ní by mohly pokračovat humanitární operace. "Myslím, že se to realizovat dá, nevím, kdo by se mohl postavit proti požadavku zajistit bezpečnost humanitárních projektů," řekl Macron.

Diplomaté v New Yorku, s nimiž hovořila agentura AFP, sdělili, že rezoluce neměla obsahovat žádné "operační závazky, ale stanovit principy, základní politické požadavky a varování".

Podle odborníka na problematiku prevence konfliktů Richarda Gowana rezoluce obsahuje požadavek, aby Tálibán ponechal otevřené kábulské letiště a umožnil OSN dopravovat do Afghánistánu pomoc.