WSJ: Podle téměř tří čtvrtin amerických voličů je Biden pro úřad příliš starý

Americký prezident Joe Biden nastupoval 4. září 2023 do svého letadla na letecké základně v americkém Doveru.

Americký prezident Joe Biden nastupoval 4. září 2023 do svého letadla na letecké základně v americkém Doveru. ČTK/AP/Matt Rourke

Washington - Většina amerických voličů se domnívá, že současný prezident Joe Biden je příliš starý, než aby se znovu ucházel o Bílý dům, vyplývá ze sondáže deníku The Wall Street Journal (WSJ). Osmdesátiletý Biden se podle předvolebních průzkumů nyní jeví jako nejpravděpodobnější oponent Donalda Trumpa, lídra v průzkumech před republikánskými primárkami. Voliči podle WSJ nejčastěji neschvalují, jak Biden přistupuje k ekonomice, bezpečnosti hranic a vztahům s Čínou.

Negativní vnímání Bidenova věku a jeho politiky mezi voliči se odráží v jeho nízké celkové popularitě. Bidena jako prezidenta pozitivně vnímá jen 39 procent voličů. V odpovědi na dotaz, zda dobře dělá svoji práci, pak odpovědělo kladně 42 procent dotázaných.

Ačkoliv republikánský uchazeč Trump je pouze o tři roky mladší než Biden, jeho věk jako překážku vnímá jen 47 procent dotázaných, tedy o 26 procentních bodů méně než u Bidena. Bidena však voliči celkově vnímají jako důvěryhodnějšího, upřímnějšího a sympatičtějšího člověka. Pokud by oba dotyční kandidáti zvítězili ve stranických primárkách a volby se konaly nyní, Trump i Biden by podle WSJ získali shodně 46 procent hlasů.

Primárky Demokratické i Republikánské strany se budou v amerických státech konat nejpozději od února příštího roku postupně až do června. Finále volebního klání mezi demokratickým a republikánským kandidátem je pak naplánované na 5. listopadu 2024.

"Voliči prahnou po změně, ale ani jeden z vedoucích kandidátů není tou změnou, kterou by si představovali," uvedl Michael Bocian z Demokratické strany, který společně s republikánským kolegou Tonym Fabrizioem dotyčný průzkum provedl.

Průzkum vychází poté, co Biden strávil měsíce cestováním po Spojených státech a propagováním své ekonomické politiky známé jako Bidenomics, legislativních změn, investic do infrastruktury a čisté energie a technologií. Demokratický prezident se chlubí také nárůstem počtu pracovních míst a výše mezd, snížením inflace a nejnižší americkou nezaměstnaností za posledních téměř 50 let, píše WSJ.

Trump se na druhou stranu potýká se čtvrtým trestním stíháním, které však neškodí jeho popularitě mezi republikánskými voliči, a se svým týmem připravuje podrobné plány pro případ, že by se stal příštím americkým prezidentem; hovoří o reformě státní správy, větší bezpečnosti hranic a konci války na Ukrajině.

WSJ průzkum provedl mezi 24. a 30. srpnem mezi 1500 registrovanými voliči.