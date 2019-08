WSJ: Na webu Amazonu se prodávaly tisíce problémových produktů

New York - Internetový obchod Amazon měl na svém webu tisíce výrobků, které nesplňují požadavky amerických regulátorů, nebo které svým popisem klamaly zákazníky. Zjistilo to vyšetřování deníku The Wall Street Journal (WSJ). Šlo například o helmy pro motorkáře, které neprošly bezpečnostními testy, doplňky stravy, které podle Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) obsahují nelegálně importované léky na předpis, či hračky a léčiva bez příslušných varování ohledně rizik pro děti.

Reportéři WSJ našli celkem 4152 problémových produktů, které by podle nich velkoobchodní řetězce do svých prodejen nepustily. Když deník na tato zjištění upozornil Amazon, u 57 procent nahlášených položek se změnil popisek nebo byly nabídky z webu úplně staženy.

"Bezpečnost je v Amazonu nejvyšší prioritou. Když se objeví stížnost, jednáme rychle, abychom ochránili zákazníky, a spolupracujeme s prodejci, značkami a vládními institucemi," komentovala záležitost mluvčí Amazonu. Firma tvrdí, že vyžaduje, aby veškeré nabízené zboží bylo v mezích zákonů a regulací.

Tento požadavek nesplňovala například jistá motorkářská helma, která byla na webu Amazonu nabízená jakožto produkt vyhovující standardům amerického ministerstva dopravy. V roce 2014 si ji koupil i Albert Stokes, který později zahynul v dopravní nehodě, při níž mu přílba z hlavy spadla. Matka muže se kvůli tomu s Amazonem soudila a firma jí vyplatila odškodné 5000 dolarů (116.000 Kč), aniž by přiznala odpovědnost. Letos americké úřady oznámily, že daná helma požadavky ministerstva dopravy nesplňovala a že byla stažena z prodeje. Na Amazonu však byla minulý měsíc stále nabízena jako bezpečný produkt, z webu nabídka zmizela až po dotazech novinářů.

WSJ kromě toho objevil přes 150 položek, o kterých Amazon tvrdil, že jejich prodej zakázal. Byly mezi nimi podložky na spaní pro kojence, které podle FDA mohou způsobit udušení dítěte.

Podle WSJ jsou problémy Amazonu dalším důkazem toho, jak američtí technologičtí giganti ztratili kontrolu nad svými platformami. "Mnozí z milionů lidí, kteří na Amazon.com nakupují, jej berou jako kterýkoli z amerických velkoobchodů, tedy jako prodejce se zbožím považovaným za dostatečně bezpečné pro spotřebitele. V praxi se ale Amazon čím dál víc vyvíjí jako bleší trh. Má jen omezenou kontrolu nad miliony výrobků nabízenými externími prodejci, z nichž mnozí působí anonymně, mnozí v Číně, jiní neposkytují dostatek informací," napsal list.