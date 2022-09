Windsor se stal poutním místem, týden po smrti královny tam stále chodí davy

Windsor (Británie) - Hrad Windsor tyčící se nad stejnojmenným městečkem nedaleko Londýna byl pro královnu Alžbětu II. jedním z domovů, místem, kde se naučila jezdit na koni a které bylo v posledních letech její hlavní rezidencí. Po její smrti se proměnilo v jakési poutní místo, kam i po více než týdnu od její smrti stále přichází tisíce lidí s květinami a děkovnými vzkazy. V pondělí se zde také zakončí poslední pouť nejdéle sloužící britské panovnice, jejíž rakev bude uložena v místní hrobce.

Dnes odpoledne nicméně na místě nepanovala nijak tíživá atmosféra. V takřka letním počasí proudil po promenádě k bráně hradu nekončící zástup lidí. Mnozí přišli s malými dětmi nebo psy a v odpoledním slunci pak posedávali na trávě na obou stranách příjezdové silnice, vedle stánků s občerstvením.

"Jakkoli je to smutné, je to hezký zážitek přijít to udělat, položit květiny. A svítí sluníčko!" shrnula v rozhovoru s ČTK Gemma, která přišla se svými dvěma dcerami. Řekla, že se svým manželem policistou, který je zapojen do aktuální bezpečnostní operace u hradu, bydlí asi půl hodiny jízdy autem od Windsoru, a že rodina městečko navštěvuje poměrně často. "Takhle rušné jsem to ještě neviděla, to určitě," dodala.

Městečko je nicméně deset dní po smrti královny na příval návštěvníků připravené. Od železniční stanice až po zmíněnou promenádu bylo plné strážníků a speciálních pracovníků, jejichž úlohou je navigovat davy a starat se o hladký chod odkládání kytic. Při cestě z centra městečka k bráně hradu nejdříve nasměrují lidi do určeného koridoru, připomenou jim, aby z kytic sundali obaly a nakonec jim ukáží, kde přesně je v daný moment nejlepší je pokládat. Květiny jsou pak postupně odváženy za bránu a pokládány podél příjezdové silnice, kde tak vznikly dva pestrobarevné pruhy široké několik metrů.

Kromě květin se u brány hromadí také fotografie a kresby královny či cedulky se vzkazy jako "děkujeme vám" a "milujeme vás". Jednu takovou přinesli i manželé Dan a Laura z nedalekého Readingu, kteří přišli se svými dvěma malými dětmi. Řekli, že jim chtěli přiblížit význam události, kterou v posledních dnech Británie žije. "Je to zvláštní pocit, prožívat takhle smrt někoho, koho jste nikdy nepotkali," poznamenal Dan. Dodal však, že vzpomínání na zesnulou panovnici bere jako součást národní identity.

V rozhovorech s návštěvníky se odrážely různé pocity, a zatímco z některých byla cítit dobrá nálada, jiní byli zasmušilí. "Sloužila nám (Alžběta II.) až do úplného konce. A byla to skvělá paní. Tak jsme zkrátka přišli, abychom vyjádřili dík," řekla rozechvělým hlasem postarší Sarah, kterou doprovázeli manžel Andrew a dva psi. Andrew popsal, že si tento týden také vystál mnohahodinovou frontu, aby se mohl zblízka podívat na rakev s tělem královny vystavenou ve Westminsterském paláci v Londýně. Jiný muž zase uvedl, že čas na oslavování života Alžběty II. ještě nenastal a že stále cítí především smutek.

Podle reportérky zpravodajské společnosti BBC Heleny Wilkinsonové se čekalo, že po promenádě u hradu Windsor se dnes projde až 100.000 lidí. V pondělí odpoledne lze očekávat tisíce dalších, když bude do areálu nejstaršího obývaného hradu na světě přivážena rakev královny, která zde prožila tolik času, od druhé světové války až po pandemii covidu-19. Po dvou obřadech v místní kapli svatého Jiří bude za v pondělí uložena do hrobky, kam budou přemístěny také ostatky jejího manžela prince Philipa, který zemřel loni na jaře.