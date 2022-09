Williamsová skončila ve 3. kole US Open, postoupily Krejčíková se Siniakovou

Americká tenistka Serena Williamsová zdraví diváky po prohraném utkání 3. kola US Open, 2. září 2022.

Americká tenistka Serena Williamsová zdraví diváky po prohraném utkání 3. kola US Open, 2. září 2022. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Vítězka třiadvaceti grandslamových titulů z dvouhry Serena Williamsová sehrála zřejmě poslední utkání v tenisové kariéře. Čtyřicetiletá americká hvězda prohrála ve 3. kole US Open s Australankou Ajlou Tomljanovicovou 5:7, 7:6, 1:6 a turnaj v New Yorku, který pojala jako rozlučku, pro ní skončil. Šestačtyřicátá hráčka světa Tomljanovicová narazí v osmifinále na Rusku Ljudmilu Samsonovovou.

Mezi muži postupuje úřadující šampion a světová jednička Daniil Medveděv. Šestadvacetiletý Rus porazil Číňana Wu I-pinga 6:4, 6:2, 6:2 a vyzve v další fázi Australana Nicka Kyrgiose. Wu- I-ping se stal prvním čínským mužským tenistou od roku 1946, který se dostal do třetího kola grandslamu.

Williamsová naznačila konec kariéry v zářijovém vydání magazínu Vogue, během turnaje ho ale zcela nepotvrdila. "Jestli se někdy vrátím? Nemyslím si, ale nikdy neříkej nikdy," uvedla během pozápasového rozhovoru na kurtu, během nějž v slzách děkovala rodičům, sestře Venus a fanouškům.

Později na tiskové konferenci ohledně budoucnosti žertovala: "Vždy jsem milovala Austrálii," řekla směrem k zemi, kde se v lednu koná další grandslamový turnaj.

Na betonových dvorcích ve Flushing Meadows letos vyřadila Danku Koviničovou z Černé Hory a světovou dvojku Estonku Anett Kontaveitovou. Na přemožitelku Karolíny Muchové z úvodního kola Tomjanovicové už ale navzdory bouřlivé podpoře na stadionu Arthura Ashe nestačila.

Williamsová měla duel dobře rozehraný a v závěru prvního setu vedla 5:3. Od té chvíle ale přišla o čtyři hry za sebou a první set po 51 minutách ztratila.

Američanka se z neúspěchu oklepala a ve druhé sadě měla za stavu 5:2 k dispozici čtyři setboly. Devětadvacetiletá Australanka však tlak soupeřky i fanoušků ustála, všechny je odvrátila a si vynutila poté zkrácenou hru. Zde Williamsová konec zápasu odmítla a vyhrála 7:4.

Ve třetím setu už ale domácí tenistka nedokázala Tomljanovicové vzdorovat a Australanka získala od stavu 0:1 šest her za sebou. Přestože Williamsová odvrátila v závěru pět mečbolů a vysloužila si potlesk vestoje, ten šestý byl po třech hodinách a sedmi minutách definitivní.

"V první řadě mi to je strašně líto. Miluju Serenu stejně jako vy. Sledovala jsem ji jako malá holka a nevěřila jsem, že proti ní budu někdy hrát. Je největší hráčkou v historii našeho sportu. Ukazuje, že se dají v životě uskutečnit všechny sny," řekla Tomljanovicová.

Při cestě z kurtu Williamsovou vyprovázela skladba Tiny Turner - The Best. "Je zřejmé, že jsem stále schopná. Chce to ale mnohem víc. Jsem připravená být mámou a prozkoumat jinou verzi Sereny. Mám před sebou zářivou budoucnost," dodala Williamsová.

První postup do osmifinále US Open slaví světová pětka Uns Džábirová. Domácí Američanku Shelby Rogersovou porazila 4:6, 6:4, 6:3 a mezi šestnáct nejlepších hráček turnaje až při sedmé účasti v hlavní soutěži. V posledních třech letech končila pravidelně ve 3. kole.

"Byl to docela šílený zápas, Shelby hrála velmi dobře a i za stavu 5:1 ve třetím setu mi to zkomplikovala. Jsem ráda, že jsem bojovala až do konce," uvedla v rozhovoru na kurtu Džábirová.

Bez ztráty setu pokračuje turnajem finalistka Roland Garros Cori Gauffová. Osmnáctiletá Američanka porazila o devět let starší krajanku Madison Keysovou jasně 6:2, 6:3 a zahraje si na dvorích ve Flushing Meadows poprvé osmifinále. O postup mezi osm nejlepších zabojuje proti Číňance Čang Šuaj.

Třináctý zápas za sebou vyhrála Ruska Samsonovová. Přemožitelka Sáry Bejlek z úvodního kola porazila Srbku Alexandru Kruničovou dvakrát 6:3 a poosmé v řadě neztratila ani set. Třiadvacetiletá tenistka vyhrála před US Open turnaje v Clevelandu a Washingtonu.

Poslední grandslamový turnaj sezony skončil pro vítěze z roku 2012 Andyho Murrayho. Pětatřicetiletý Brit nestačil na třináctého nasazeného Itala Mattea Berrettiniho, jemuž podlehl po téměř čtyřech hodinách 4:6, 4:6, 7:6, 3:6. Římský rodák postoupil na grandslamu do druhého týdne posedmé za sebou.

Krejčíková se Siniakovou postoupily do osmifinále čtyřhry na US Open

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se na US Open probojovaly do osmifinále čtyřhry. Třetí nasazený pár porazil rumunsko-americkou dvojici Ana Bogdanová, Sabrina Santamariaová dvakrát 6:2. V další fázi narazí na japonsko-tchajwanské duo Šúko Aojamová, Čchan Chao-čching.

Šestadvacetileté Češky nastoupily necelých čtyřiadvacet hodin poté, co absolvovaly úvodní kolo proti Rumunkám Monice Niculescuové a Gabriele Ruseové. Možná únava na nich nebyla znát. Vyhrály úvodních pět her a celou první sadu získaly za sedmadvacet minut.

"Z naší strany to byl určitě lepší zápas. Hrály jsme aktivně a nedaly soupeřkám moc šancí. Důležité bylo, že jsme chytly začátek a pak je tlačily," řekla po utkání českým novinářům Siniaková.

Rodačka z Hradce Králové měla v předchozím duelu zdravotní problémy s kyčlí a několikrát se nechala na kurtu ošetřovat. Tentokrát ale odehrála duel bez komplikací.

"Byla jsem trochu unavená, ale spíše tomu pomohlo jedno podklouznutí. To mě rozhodilo a pak jsem to cítila. Pomohla mi však fyzioterapeutka. Nad skrečí jsem neuvažovala. Tak hrozné to nebylo," řekla Siniaková.

Také ve druhém setu byly olympijské šampionky z Tokia při servisu stoprocentní a díky dalším dvěma brejkům dotáhly duel za necelou hodinu k postupu. Po vítězství na Australian Open a WImbledonu živí šanci na třetí grandslamový triumf v sezoně. Titul z US Open je poslední, který českému páru chybí do kompletní grandslamové sbírky.

Ve smíšené čtyřhře zahájila úspěšně turnaj Lucie Hradecká. Sedmatřicetiletá rodačka z Prahy vyřadila po boku Poláka Lukasze Kubota nasazené osmičky Matweho Middelkoopa a Demi Schuursovou z Nizozemska dvakrát 6:4.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Medveděv (1-Rus.) - Wu I-ping (Čína) 6:4, 6:2, 6:2, Carreňo (12-Šp.) - De Minaur (18-Austr.) 6:1, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5), Berrettini (13-It.) - A. Murray (Brit.) 6:4, 6:4, 6:7 (1:7), 6:3, Kyrgios (23-Austr.) - Wolf (USA) 6:4, 6:2, 6:3, Chačanov (27-Rus.) - Draper (Brit.) 6:3, 4:6, 6:5 skreč, Davidovich (Šp.) - Galán (Kol.) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Džábirová (5-Tun.) - Rogersová (31-USA) 4:6, 6:4, 6:3, Garciaová (17-Fr.) - Andreescuová (Kan.) 6:3, 6:2, Kuděrmětovová (18-Rus.) - Gálfiová (Maď.) 6:2, 6:0, Riskeová-Amritrajová (29-USA) - Wang Si-jü (Čína) 6:4, 3:6, 6:4, Samsonovová (Rus.) - Kruničová (Srb.) 6:3, 6:3, Tomljanovicová (Austr.) - S. Williamsová (USA) 7:5, 6:7 (4:7), 6:1, Čang Šuaj (Čína) - Marinová (Kan.) 6:2, 6:4.