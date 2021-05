Washington zdolal v play off NHL Boston, Vaněček se zranil

New York - Soubojem mezi Bostonem a Washingtonem začalo play off NHL a Bruins podlehli na ledě Capitals 2:3 v prodloužení. Útočník David Pastrňák asistoval u druhé branky Bostonu, brankář Washingtonu Vítek Vaněček začal boje o Stanleyův pohár jako týmová jednička, ale kvůli zranění střídal již v první třetině. Sérii se hrají na čtyři vítězné zápasy.

Hokejisté Washingtonu navázali na výhru v posledním duelu základní části a porazili Boston podruhé za sebou. Domácí poslal v 7. minutě do vedení Tom Wilson, který ve spolupráci T. J. Oshiem výborně vyřešil rychlý protiútok. Bruins srovnali o sedm minut později, kdy Vaněčka střelou z pravého kruhu překonal Jake DeBrusk.

Český brankář se při snaze vyrazit DeBruskovu ránu zranil a musel přenechat místo zkušenému Craigu Andersonovi. Vaněčkova premiéra ve Stanley Cupu tak trvala pouze 13 minut a deset sekund, během nichž kryl tři střely. Anderson nastoupil šest dní před čtyřicátými narozeninami a stal se nejstarším brankářem, který kdy dovedl Capitals k výhře v play off.

“Je to skvělý brankář, který jen potvrdil, že má spoustu zkušeností. Byl vhozen do zápasu a zvládl to s naprostým klidem. Vyřešil několik těžkých situací a ukázal, že v play off stále může chytat,” chválil amerického brankáře Oshie.

Druhá část přinesla stejně jako ta první po jedné brance na každé straně. Capitals se zásluhou Brendena Dillona dostali do vedení, ale Bruins dokázali i podruhé zareagovat. Tři a půl minuty před koncem třetiny se tečované nahození Pastrňáka odrazilo od Nicka Ritchieho a zapadlo za Andersona. Třetí dějství bylo bez gólu, v prodloužení zařídil výhru Washingtonu v páté minutě pohotovou tečí Nic Dowd.

“Wilsonova střela od modré letěla nad branku, ale ta teč ji srazila dolů a já už nedokázal reagovat. Puk se mi od hrudníku odrazil mezi nohy a pravděpodobně jsem si ho srazil do branky sám,” popsal úvodní gól brankář Bostonu Tuukka Rask.

Zvláštní náboj měl večer pro dlouholetého kapitána Bostonu Zdena Cháru, který hned v prvním zápase play off v dresu Washingtonu narazil na svůj bývalý tým. Slovenský obránce nastoupil jako sedmý hráč v historii do vyřazovací fáze po 44. narozeninách a navázal na Jaromíra Jágra, který v roce 2016 bojoval v play off v dresu Floridy.

Paralelně se začátkem play off se dohrávají odložené zápasy základní části. Poslední duel odehrál Edmonton, před vstupem do play off ale zaváhal a podlehl Vancouveru 1:4. Hráči Canucks rozhodli mezi 50. a 54. minutou, kdy vstřelili tři branky. Na jediný gól Oilers nahrál Connor McDavid a uzavřel svou bilanci ve zkrácené sezoně na 105 bodech (33+72).

K ukončení základní části zbývá dohrát poslední tři zápasy mezi Vancouverem a Calgary.

