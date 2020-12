Washington ukončil pět programů výměn s Čínou

Washington - Americké ministerstvo zahraničí ohlásilo zrušení pěti programů kulturních výměn s Čínou, financovaných a řízených Pekingem. Označilo je za nástroj čínské propagandy, uvedly dnes tiskové agentury.

"Zatímco ostatní programy financované pod záštitou zákona o vzájemném vzdělávání a kulturní výměně jsou vzájemně prospěšné, těchto pět programů je plně financováno a provozováno (čínskou) vládou jako nástroje propagandy," uvedl ministr zahraničí Mike Pompeo v prohlášení.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje v posledních týdnech protičínskou rétoriku a varuje, že Trumpův nástupce Joe Biden bude k Číně příliš shovívavý. Washington rovněž přitvrzuje sankce vůči Číně, ať už za postup Pekingu vůči Tibetu, Hongkongu, Tchaj-wanu či kvůli čínským obchodním praktikám.

Ve čtvrtek americká vláda oznámila, že na černou obchodní listinu nově zařadila největšího čínského výrobce čipů Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) a čínský ropný a plynárenský koncern CNOOC. Podle Spojených států mají tyto firmy vazby na čínskou armádu. Subjekty na seznamu mají zakázaný přístup k americkým technologiím bez souhlasu vlády USA. Kromě uvedených dvou čínských společností se nově na seznamu ocitly také China Construction Technology a China International Engineering Consulting.

Podle amerických činitelů Čína krade citlivé americké obranné technologie, aby podpořila plány čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na modernizaci čínské armády. Peking je rovněž obviňován, že využívá svého přístupu k čínským technologickým firmám, jako je Huawei, ke shromažďování tajných informací, narušování komunikace a ohrožování soukromí uživatelů po celém světě.

Mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jingová naopak vyzvala USA, aby přestaly zneužívat koncept národní bezpečnosti pro obhajování nepřátelského postoje vůči čínským podnikům.

Čínský vládní list The China Daily varoval, že se obě velmoci vydávají na "nebezpečnou dráhu". "I kdyby nastupující administrativa měla v úmyslu uvolnit napětí (...), některé škody jednoduše nelze napravit, což je to, co má současný prezident USA v úmyslu," napsal list.