Vyznavači crossfitu v Liberci trénují v šesti na parkovišti

Liberec - Uzavření sportovišť kvůli koronavirovým opatřením, výrazné ochlazení ani omezení shromažďování vyznavače crossfitu z centra GoodFellas v Liberci od sportování neodradilo. Tréninky organizují na blízkém parkovišti, kde si postavili stan. Ještě v úterý mohlo na lekci 18 lidí, od středy už jenom pět a trenér. Všechny vypsané hodiny až do listopadu jsou obsazené, všichni ale doufají, že omezení skončí co nejdřív a budou se moci zase vrátit pod střechu.

Fotogalerie

"Je to lepší než na jaře, kdy bylo fitness šest týdnů zcela zavřené," řekl dnes řekl ČTK spolumajitel a trenér Jan Franců. Na podzim se podle něj klienti cvičení vzdát nechtěli. Podmínky jsou ale omezující. "Je to jako by vám řekli, že můžete prodat jednu zmrzlinu za hodinu. Děláme to hlavně pro lidi, aby se mohli hýbat, ale nezaplatí nám to ani elektřinu. Limit je světlo, ráno je tma a taky zima, tak můžeme jen ty dvě hodiny odpoledne," doplnil. Po zkušenostech z jara znovu rozjeli i placený on-line cvičební program. "Rozpůjčovali jsme i část vybavení," řekl.

Zacvičit si teď může deset lidí, běžně jich přitom bývá na vedených lekcích v průběhu dne dohromady i více než stovka. Program se navíc musel přizpůsobit, ne všechno lze za současných podmínek venku cvičit.

"Snažíme se to dělat tak, aby to odsýpalo, stát tam v tom počasí není úplně dobré. Snažíme se stavět hlavně intervalový trénink s krátkými pauzami, spíš kondiční než silový trénink. Přece jen silové cviky v zimě nejsou úplně bezpečné. Zvedat něco těžšího nad hlavu, když to třeba klouže, do toho se nám nechce," dodal Franců.

Majitelé centra doufají, že situaci zvládnou. Už v jarních měsících jim trochu pomohla dotace na nájemné, využili podporu na mzdy z programu Antivirus z ministerstva práce. "Závratné sumy to ale nejsou, vyplácíme si jen minimální mzdy," přiznala spolumajitelka Patricie Ježková. O úvěru neuvažují, uvítali ale zjednodušení programu COVID nájemné, kde už nebude na rozdíl od první výzvy přiznání dotace podmíněné slevou pronajímatele.

"Zaplatí nám to nájemné za jeden a půl měsíce, to není špatné," poznamenala. Znovu využijí i program Antivirus.

Trenéři věří, že stejně jako po první koronavirové přestávce i tentokrát se klienti vrátí. "Na jaře, jakmile se to rozjelo v normálním režimu, tak jsme na tom byli skoro stejně jako před koronavirem. V srpnu a září už ale byl vidět úbytek nějakých 20 procent," řekla Ježková. Mnozí klienti vyjeli na dovolenou, někteří byli v karanténě, jiní měli obavy ze skupinového cvičení. Na tréninky ale lidé s respiračním onemocněním nechodí. "Crossfit je poměrně náročný. Nedá se to dělat, když na člověka něco leze, protože to neudýchá, to si lidi raději dají pauzu," dodal Franců.