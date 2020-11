Výzkum: Informace o sexu mají děti často z internetu i z porna

Praha - Děti čerpají informace k sexuální výchově nejčastěji z internetu, a to buď samy, nebo prostřednictvím spolužáků. Část z nich se dívá již ve věku do deseti let na pornografická videa, sledují je hlavně chlapci. Čím dřív přitom do kontaktu s pornografií přijdou, tím spíše se mohou stát oběťmi agresorů v kyberprostoru. Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří dívky ve věku kolem 13 let. Vyplývá to z výzkumu mezi českou mládeží ve věku od 13 do 20 let, který udělaly sexuoložka Petra Sejbalová a autorka knížek sexuální výchovy Jana Martincová.

ČTK o výzkumu informovala Jana Martincová z vydavatelství Babyonline, které ho organizovalo společně se Sexuologickým oddělením Fakultní nemocnice Brno. Výzkum se uskutečnil v září a zapojilo se do něj 1655 žáků a studentů základních a středních škol.

Podle jeho výsledků sledují porno tři čtvrtiny dospívajících chlapců a zhruba 28,5 procenta dívek alespoň jednou za měsíc. Další čtvrtina hochů a 71,5 procenta děvčat se na něj dívá nahodile. Kolem osminy oslovených v průzkumu uvedlo, že zhlédlo porno poprvé ve věku od šesti do deseti let. Kolem 45,5 procenta z této skupiny respondentů pak na internetu narazilo na sexuálního agresora, zatímco v celé skupině dotázaných se s ním potkalo 29 procent oslovených.

Děti, které se dívají na porno již ve věku do deseti let, zároveň podle výzkumu neumí čelit sexuálním agresorům na internetu. Hovor jich okamžitě ukončí jen 58 procent. Mezi žáky, kteří porno viděli ve vyšším věku nebo vůbec, to dokáže víc než 90 procent. Agresoři podle výzkumu nejčastěji po svých obětech na internetu požadují nahé fotky nebo videa.

Podle Sejbalové a Martincové je proto třeba chránit děti před manipulátory na internetu alespoň od osmi let a informace o dospívání by se jim měly začít předávat kolem 11. roku života. Dívky podle výzkumu čelí online sexuálním agresorům třikrát častěji než chlapci, nejvíce ve věku kolem 13 let. Třetina dětí přitom čerpá informace o sexu od kamarádů a dalších 29 procenta z internetu, sedm procent pak z porna. Od rodičů je má asi 15 procent a ze školy devět procent.

Kolem 34 procent dotázaných si myslí, že se dospělí sexuálně chovají z poloviny tak jako v pornu a dalších sedm procent dospívajících se domnívá, že v pornu sledují běžné sexuální chování. Výjimkou podle autorek výzkumu není ani to, že mladiství sledují videa se znásilňováním, sexem se zvířaty nebo sadomasochismem. Je přitom pravděpodobné, že tito dospívající budou od svých protějšků v budoucnu očekávat stejné chování jako v pornu, a budou tak mít potíže s vlastním sexuálním životem, uvedli autorky průzkumu.

Na otázku, zda mají vážnou známost, odpovědělo 49 procent respondentů ano a 51 procent ne. Ve věku 13 až 14 let odpovídaly dívky proti chlapcům mnohem častěji ne. V 16. roce se poměr chlapců a dívek s partnery a bez nich vyrovnal a u starších už převažovaly u obou pohlaví vážné známosti.