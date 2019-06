Vývoj podle rady zatím umožňuje dodržet schodek rozpočtu

Praha - Dosavadní vývoj daňových příjmů umožňuje dodržení naplánovaného schodku státního rozpočtu 40 miliard korun. Pokud by ovšem růst ekonomiky zpomalil více než jsou odhady, schodek by mohl být kvůli snížení daňových příjmů nakonec vyšší. Vyplývá to z pravidelné čtvrtletní zprávě o stavu veřejných financí, kterou zveřejnila Národní rozpočtová rada (NRR).

Letos tak podle rady již nelze na rozdíl od předchozích let počítat s tím, že by státní rozpočet dopadl za celý rok lépe, než bylo schváleno. Například schválený rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 50 miliard korun, nakonec skončil s přebytkem 2,9 miliardy korun.

"NRR je toho názoru, že vzhledem k aktuální ekonomické situaci by prolomení čtyřicetimiliardového deficitu nepřineslo žádná významná pozitiva. Proto se NRR domnívá, že by se vláda měla snažit naplánovaný schodek dodržet. V případě, že se v dalších měsících daňové příjmy nebudou vyvíjet v souladu s naplánovaným rozpočtem, měla by omezit čerpání některých provozních výdajů," uvádí zpráva. Naopak by se podle rady neměly snižovat investiční výdaje kvůli jejich pozitivního dopadu na dlouhodobý hospodářský růst.

Ohledně daňových příjmů rada upozornila, že zatímco v letech 2017 a 2018 dosahoval objem vybraných daní na konci května v průměru 36,6 procenta celoročního rozpočtu a u pojistného na sociální zabezpečení činil tento ukazatel 41,9 procenta. Letos je to 35,8 procenta u daní a 40,6 procenta u pojistného.

Rada dále upozornila, že nejsou významnější posuny v oblasti dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Kvůli zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let, se totiž v Česku zpřísnil střednědobý rozpočtový cíl na následující tři roky. Nově je tak hranice strukturálního deficitu stanovena na 0,75 procenta HDP. To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. "V důsledku toho dojde k dalšímu snížení prostoru pro aktivní fiskální (pozn. rozpočtovou) politiku v případě hospodářských problémů," upozornila rada.

Ministerstvo financí podle aktuální dubnové prognózy počítá letos s růstem ekonomiky o 2,4 procenta. Loni ekonomika stoupla o 2,9 procenta.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pondělí uvedla, že hospodaření státu za celý rok zřejmě skončí ve schodku, schválený 40miliardový schodek bude i přes květnové výsledky dodržen. Schodek státního rozpočtu ke konci května stoupl na 50,9 miliardy korun.

O vzniku Národní rozpočtové rady rozhodl předloni schválený zákon o rozpočtové odpovědnosti. V čele rady stanula bývalá členka bankovní rady České národní banky Eva Zamrazilová. Předsedu volí Poslanecká sněmovna na návrh vlády, další dva členy volí rovněž Poslanecká sněmovna, po jednom na návrh Senátu a České národní banky. Úkolem rady je nezávisle hodnotit rozpočtovou politiku, plnění rozpočtových pravidel nebo vydávat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.