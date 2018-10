Olomouc - Podzimní přehlídku ovoce a zeleniny Flora Olomouc od čtvrtka do dneška navštívilo zhruba 20.000 lidí. Návštěvnost byla podle organizátorů nejvyšší za posledních pět let. ČTK to dnes sdělila mluvčí Výstaviště Flora Michaela Nováková.

Podzimní výstava Flora byla letos ve znamení 100. výročí založení Československa. Souběžně s výstavou Flora byly květinami v barvách trikolory vyzdobeny tři olomoucké kostely i sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí.

Hlavní expozice v pavilonu A Výstaviště Flora přenesla návštěvníky do dob, kdy náměstí a návsi zaplavily povozy s výpěstky a výrobky sedláků a zahradníků. Expozice byla také přehlídkou produktů nejlepších tuzemských pěstitelů z řad členů Zelinářské unie Čech a Moravy a Ovocnářské unie ČR.

Český zahrádkářský svaz v pavilonu B pořádal Zemskou výstavu ovoce. Pro návštěvníky byl v pavilonu E připraven festival gastronomie a nápojů Olima. Pavilon G hostil 15. ročník ochutnávek Grand Prix ovocných destilátů Flora košt, soutěž Flora džem a Olima Cup, tedy soutěž cukrářů a kuchařů.

Součástí říjnové přehlídky ovoce a zeleniny Flora Olomouc byly také Podzimní zahradnické trhy, které návštěvníkům nabídnou rostliny, semena, zahrádkářské pomůcky či potřeby pro kutily.