Výstava v Plzni na tři dny ukáže automobilové unikáty

Plzeň - Zhruba 200 historických i moderních aut představí od pátku do neděle v plzeňském areálu DEPO2015 třetí ročník výstavy Skvosty s vůní benzínu. Loni si unikátní automobily přišlo prohlédnout přes 10.000 lidí a podobnou účast očekávají organizátoři i letos. Podařilo se jim shromáždit kolekci automobilových rarit, jako je například prototyp LaFerrari, jediný vůz Maserati MC 12 v ČR, elektrický Jaguar I-Pace, supersporty Lamborghini Huracán, Aventador a Urus či McLaren 570S Coupe. Hodnota některých vozů se pohybuje i v desítkách milionů korun, řekl novinářům jeden z organizátorů Jindřich Mužík.

"Řekl bych, že výstava má stále vzestupnou tendenci. Jsou tu věci, které ještě nebyly na podobných výstavách nikdy k vidění, jako třeba právě prototyp LaFerrari, který je z celé expozice asi nejzajímavějším a nejdražším autem," řekl. Hodnota původně testovacího vozu z roku 2015 s více než šestilitrovým motorem, 12 válci a maximální rychlostí 350 kilometrů v hodině může přesáhnout i 100 milionů korun.

Není to ale jen technická jedinečnost či malý počet vyrobených kusů, co zvyšuje cenu unikátních aut. Až desetinásobně může jejich hodnotu zvýšit i cenný příběh spojený například se slavnou osobností, řekl ČTK sběratel Filip Turek. Do Plzně přivezl jeden takový vůz s příběhem. Je to prezidentská limuzína Imperial Le Baron z roku 1968, který patřil po desetiletí africkému diktátorovi Omaru Bongovi. "Ten člověk vládl v Gabonu od roku 1968 do roku 2009, kdy zemřel. Navštívil s tím autem všechny francouzské prezidenty, včetně (Charlese) de Gaulla," řekl Turek, který je po Bongovi druhým majitelem limuzíny. "Mám pořád platné prezidentské diplomatické značky," řekl. Jak se k vozu dostal, neprozradil, na stopě mu prý byl hodně dlouho. Nechce vůbec odhadovat, jakou hodnotu může vůz mít. "Prodat ho nechci, ale hodnotu má obrovskou," poznamenal.

Dalším unikátem výstavy je řada speciálů od plzeňské firmy Metalex. Od roku 1969 vyráběla závodní auta pro československé i zahraniční jezdce. "Nám se podařilo tady shromáždit automobily, které nebyly nikdy pohromadě vystaveny. Je tady devět formulí a nějaké další vozy," řekl odborník na autoveterány František Čečil. Další sekce výstavy představuje vozy vyráběné za socialismu ve zemích východního bloku.

Doprovodný program zahrnuje cestovatelské přednášky, prezentace automobilových klubů, výstavy výtvarných děl a další. Vstupenky na místě stojí 250 Kč pro dospělé, 200 Kč zlevněné a 600 Kč rodinné vstupné. Podobnosti jsou na www.skvosty-plzen.cz.