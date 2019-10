Výstava v Muzeu hl. m. Prahy nabízí 130 snímků Jovana Dezorta

Praha - Autorská výstava Jovana Dezorta, která se od 30. října do 26. dubna příštího roku koná v Muzeu hlavního města Prahy, nabízí 130 snímků československého a českého fotografa-reportéra. Výběr vystavených fotografií je přednostně zaměřen na Prahu a její život. Expozice s názvem Objektivem fotografa Jovana Dezorta vznikla u příležitosti jeho 85. narozenin, které oslaví letos 27. listopadu. Novináře o tom dnes informovala Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hl. m. Prahy.

"Mezi vybranými fotografiemi dominuje Praha, ale jsou zde i obrázky z Vietnamu nebo Moskvy, které nejsou zatíženy žádnou ideologií," upozornila kurátorka výstavy Kateřina Bečková, která Dezorta označila za "mistra prchavých okamžiků". Za seriál Moskva a Moskvané získal Dezort v roce 1970 3. cenu v soutěži Puls planety sovětského deníku Pravda.

Expozice představuje také nestylizované snímky známých osobností české kultury i záběry z hudebních akcí Pražské jaro a Concertino Praga. "Tenkrát to nefungovalo tak dobře, protože byly hlučné aparáty. Objektivy byly potřeba delší, člověk nemohl při produkci chodit přes koncertní sál. Dělal jsem, co jsme mohl, abych necvakal. Později jsme si opatřil fotoaparát značky Leica, který v té době chodil velice tiše," řekl ČTK Dezort.

Dezort se narodil v Brně, studoval fotografii na Střední odborné škole grafické v Hellichově ulici v Praze a od té doby zůstal v oboru. Charakteristickým rysem jeho záběrů je přirozenost a bezprostřednost při zachycování života lidí, což mu vyneslo řadu cen a uznání v domácích i mezinárodních soutěžích. Získal třeba Zlatou pečeť na World Press Photo v Haagu v roce 1970 a úspěchem byla v roce 1973 také hlavní cena v celosvětové soutěži vyhlášené Mezinárodní organizací novinářů (MON) a nazvané Mír Vietnamu. Rozsáhlý cyklus fotografií zachycuje život Vietnamců v době války. Před čtyřmi lety převzal cenu Osobnost české fotografie za rok 2014.

Dezort se fotografii věnuje šest desítek let a 15 let byl fotoreportérem České tiskové kanceláře. V ČTK začal pravidelně fotografovat kulturní události jako Pražská jara nebo jazzové festivaly. Kultuře se věnoval převážně, svým objektivem zachytil například fotografa Josefa Sudka, malíře Jana Zrzavého při procházce Malou Stranou, mima Ladislava Fialku, Jana Wericha, Olgu Schoberovou a řadu umělců z oblasti populární a vážné hudby. Například třináctiletého Pavla Šporcla, Leonarda Bernsteina při zkoušce na Pražském jaru, Louise Armstronga po příletu do Prahy v roce 1965 či Václava Hudečka po koncertě ve Smetanově síni v polovině 70. let.

Od poloviny 70. let Jovan Dezort pracoval v časopisech Vlasta a Svět práce, od roku 1984 je ve svobodném povolání. "Už fotím málo, oči neslouží a mám toho za ta léta dost," podotkl při dnešním představení své výstavy.