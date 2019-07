Výstava Na březích Nilu představí starověký přírodní svět

Víko rakve z Třetí přechodné doby na snímku pořízeném 23. července 2019 v pražském Náprstkově muzeu na výstavě Na březích Nilu. Expozice, která představuje přírodní svět starověkého Egypta a Núbie, potrvá do února 2020.

Víko rakve z Třetí přechodné doby na snímku pořízeném 23. července 2019 v pražském Náprstkově muzeu na výstavě Na březích Nilu. Expozice, která představuje přírodní svět starověkého Egypta a Núbie, potrvá do února 2020. ČTK/Říhová Michaela

Praha, - Přírodní svět starověkého Egypta a Núbie představí od středy výstava Na březích Nilu v pražském Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Návštěvníci si ve čtyřech sálech prohlédnou například mumifikované vejce anebo si zahrají staroegyptské Člověče, nezlob se. Celkem lidé uvidí asi 500 exponátů. Novinářům to dnes řekl jeden z autorů výstavy Pavel Onderka.

"Velká část vystavených předmětů dosud nikdy vystavena nebyla. Většina je ze sbírek Náprstkova muzea, ale také tu máme domácí i zahraniční zápůjčky," sdělil Onderka. Jednou z nich je například sousoší ze súdánského archeologického muzea, které objevila česká expedice. Další artefakty zapůjčilo muzeum v Moravské Třebové, kde se nachází druhá největší sbírka egyptských starožitností v Česku.

Každá část výstavy je založena na určitém staroegyptském textu, na který odkazují vystavené předměty. První část se například opírá o text chvalozpěvu krále Achnatona na Slunce a je věnována stvoření světa, božstvům a tvořivé síle Nilu. "Jednotlivé části odkazují na jednotlivé verše tohoto chvalozpěvu," sdělil Onderka.

Druhá část se zaměřuje na člověka žijícího v přírodě. Třetí představuje staroegyptskou zahradu, která je zároveň hravou částí výstavy. Aplikace fungující na principu videohry poukazuje na rozdíl mezi egyptskou a evropskou perspektivou a je určena především pro děti. Návštěvníci si v této části také mohou zahrát staroegyptskou hru Senet, která připomíná dnešní Člověče, nezlob se.

Mumie zvířat a rostlin si lidé mohou prohlédnout v poslední části výstavy. Nachází se tu například vzácné mumifikované ryby. Vystaveno je také mumifikované jídlo, které se zemřelým dávalo do hrobů. Finální sekce obsahuje zdobenou rakev zapůjčenou ze zámku Kynžvart.

Výstava potrvá do konce února 2020. Připomíná padesáté výročí založení samostatné sbírky pravěku a starověku, která je zčásti tvořena předměty ze starověkého Egypta a Núbie. Český egyptologický ústav rovněž slaví sto let od roku, kdy zakladatel české egyptologie František Lexa začal přednášet egyptologii na Karlově univerzitě. K této příležitosti ústav chystá výstavu 100 let české egyptologie v pražském Karolinu, která se otevře 2. srpna.

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur je součástí Národního muzea a zaměřuje se na prezentaci odkazu mimoevropských kultur. Jeho zakladatel Vojtěch Náprstek zde v roce 1873 založil jako České průmyslové muzeum a proslavil ho po celém světě. V roce 1944 se Náprstkovo muzeum připojilo k muzeu Národnímu.