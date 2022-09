Vyšší letošní schodek je podle Stanjury dán navýšením pomoci s energiemi

Praha - Za dodatečným navýšením letošního schváleného schodku státního rozpočtu je rozhodnutí vlády vložit do letošního rozpočtu víc peněz na takzvaný úsporný tarif i na pomoc firmám s vysokými cenami energií. Ve Sněmovně to dnes uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), když na výzvu opozice vysvětloval, proč bude letošní schodek zřejmě o 45 miliard vyšší, než vláda původně navrhla. Vláda do Sněmovny předložila novelu letošního rozpočtu, která navyšuje schodek o 50 miliard, ale vlivem koaličních pozměňovacích návrhů může být nakonec až o 95 miliard vyšší.

Ve Sněmovně ve čtvrtek při druhém čtení novely padly dva koaliční návrhy, které navyšují výdaje i schodek. Návrh ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) navyšuje výdaje a schodek o sedm miliard korun kvůli zvýšení výdajů do sociální oblasti. Návrh předsedy hospodářského výboru Ivana Adamce (ODS) a poslance STAN Tomáše Müllera navyšuje výdaje a schodek o dalších 38 miliard kvůli pomoci domácnostem a firmám s vysokými cenami energií. Proti původnímu návrhu vlády jde o další navýšení za celkem 45 miliard.

Zástupci opozice za to dnes v úvodu jednání vládní koalici kritizovali. Podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové se vláda zcela vzdala snah o konsolidaci veřejných financí. Šéf frakce SPD Radim Fiala pak varoval před tím, že pokud bude kabinet v takové rozpočtové politice pokračovat, za několik let nebudou peníze ani na důchody.

Stanjura uvedl, že příspěvek na takzvaný úsporný tarif, což je příspěvek státu odběratelům na ceny plynu, elektřiny a tepla, byl původně rozpočítaný rovnoměrně na 12 měsíců topné sezony, a letos měla tedy poměrná část činit 25 procent. Místo toho se vláda rozhodla, že pro letošek na něj vloží až 40 procent předpokládané částky. Stanjura také řekl, že peníze, které se vláda rozhodla uvolnit v rámci dočasného krizového rámce především pro velké firmy, ale pak i pro střední firmy nebo malé firmy, které mají energeticky náročný provoz, mají být ještě v letošním rozpočtu.

Novela letošního rozpočtu už však v té době byla ve Sněmovně, proto do ní vláda tento krok nemohla zapracovat, vysvětlil ministr. "Nebyl v tom žádný úmysl, z hlediska časového to sladit nešlo," řekl.

Schillerová Stanjurovi za jeho vystoupení poděkovala. Poznamenala však, že tato slova měla padnout už ve čtvrtek při debatě o rozpočtu.