Dříteč (Pardubicko) - Vlaky na vysokorychlostních tratích v ČR by měly jezdit podle norem francouzského TGV. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) koupí na základě memoranda francouzské technické předpisy pro vysokorychlostní tratě (VRT). Memorandum dnes zástupci společností podepsali na Železniční konferenci v Dříteči na Pardubicku.

"Normotvorby a předpisy, jak vůbec vysokorychlostní trati stavět, jsou strašně důležité. Neumím si představit, že bychom je u nás začali vytvářet, když už jsou 40 let vyzkoušené ve Francii," řekl ČTK ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Jednání o koupi předpisů začala loni v září. SŽDC za ně francouzské SNCF Mobilités zaplatí 11 milionů korun. Předpisy a normy sloužily pro stavbu trati v Maroku a některé systémy využívá také španělská železnice. Podle Svobody se práce na VRT skokově zrychlí.

"My nemáme analýzy, jak se tratě chovají, neznáme diagnostické parametry, nevíme, co znamená tratě založit, tohle pořídíme naráz a budeme vědět, co budeme chtít po budoucích projektantech a po budoucích zhotovitelích," řekl Svoboda.

SŽDC vyšle své odborníky do zahraničí na stáže, aby poznali, co přesně předpisy v reálném provozu znamenají. Jde například o trakční vedení, měnírny, typy kolejí nebo typy uchycení kolejí, dodal Svoboda.

Dokumentace pro územní řízení tří pilotních úseků vysokorychlostních tratí by se měla začít zpracovávat letos. Mezi pilotní úseky patří VRT Polabí na výjezdu z Prahy do Poříčan na Kolínsku, druhý je jižně od Brna a třetí z Přerova na Ostravu. Na stavbu VRT by SŽDC ideálně potřebovala 30 miliard ročně.

"Celá síť ve všech směrem, je to taková hvězdice z Prahy na Polsko, Brno, Ostravu, Vídeň a výhledově na Plzeň. Celková odhadovaná částka je 500 miliard až 600 miliard korun. Je to projekt, který je odhadován na 20 až 25 let," řekl pořadatel konference, poslanec Martin Kolovratník (ANO).

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dnes novinářům řekla, že stát musí podporovat investice jako motor ekonomiky. Na velké projekty musí využít vícezdrojové financování, státní rozpočet, ale i třeba úvěr z Evropské investiční banky, ČR má uvěrový rámec 11 miliard korun, nebo také PPP projekty, tedy soukromý sektor jako investor.

"S PPP projekty ještě zkušenosti nemáme. Je to forma, nad kterou bychom se měli zamyslet, i když některé zkušenosti jsou kontroverzní. Je důležitá příprava, dobrá smlouva, aby stát ve finále neprodělal," řekla ministryně.