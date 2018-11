Praha - Interní vyšetřování energetické firmy ČEZ neodhalilo viníka úniku informací o chystaném prodeji jejích bulharských aktiv. Uvedl to dnes Český rozhlas. Podle bývalého šéfa dozorčí rady ČEZ Václava Pačese se neúspěch vyšetřování dal čekat, protože firma jen rozeslala dotazníky. V nich se podle rozhlasu k úniku nikdo sám nepřiznal. Únikem informací k bulharské vládě a médiím se zabývá i policie.

ČEZ v únoru podepsal smlouvu o prodeji bulharských aktiv tamní firmě Inercom. V médiích a od představitelů bulharské vlády pak zazněly údaje z důvěrných materiálů ČEZ k obchodu. Transakce, jejíž hodnota se odhaduje na 320 milionů eur (8,3 miliardy Kč), vyvolala v Bulharsku pochybnosti, jak dokáže tak malá firma jako Inercom obchod financovat a řídit energetické provozy.

Podle ČEZ může únik informací ohrozit obchod i arbitráž vedenou s Bulharskem. "Interní šetření dospělo k závěru, že sice došlo k úniku interních důvěrných informací, ale nepodařilo se jednoznačně prokázat, jak k tomuto úniku došlo," řekl rozhlasu mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

ČEZ podle Kříže při vyšetřování oslovil každého, kdo přišel s uniklým materiálem do styku, i bulharský úřad vlády. Bývalého předsedu dozorčí rady ČEZ Pačese, který byl letos v červnu z postu odvolán ministerstvem financí, neúspěch vyšetřování nepřekvapil. "Upřímně, tak jsem si myslel, že to takhle dopadne. V rámci ČEZ se to interní šetření prostě udělalo jako dotazník," řekl Pačes rozhlasu. Do dotazníku podle dvou zdrojů blízkých firmě všichni oslovení napsali, že nic nevynesli, uvedl rozhlas.

O tom, že Bulhaři dostali z Prahy důvěrná data o obchodu, informovala na jaře bulharská média. Podle nich je tamní vládě poskytl člen dozorčí rady ČEZ a náměstek ministryně financí Ondřej Landa. Podle českých médií bulharský premiér Bojko Borisov v tamním parlamentu tvrdil, že má od českého premiéra Andreje Babiše (ANO) dokumenty o tom, že se v transakci angažují rusko-gruzínské společnosti se sídlem v daňových rájích, a ruské a bulharské banky. Landa i Babiš zmíněné informace popřeli.

Mluvčí ČEZ Kříž už dříve uvedl, že únik by mohl ohrozit zájmy ČEZ a přeneseně i českého státu v mezinárodní arbitráži. Česká skupina ji zahájila předloni proti bulharské vládě kvůli zásahům tamních institucí, které podle ČEZ poškodily podnikání skupiny. Prodej aktiv ČEZ Inercomu v červenci znemožnil bulharský antimonopolní úřad se zdůvodněním, že Inercom by získal na trhu dominantní postavení. ČEZ i Inercom podaly proti tomu stížnost.