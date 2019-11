Výročí listopadu 89 oslaví představitelé Česka a Slovenska spolu

Valtice (Břeclavsko) - Představitelé České republiky a Slovenska spolu s kolegy z visegrádské čtyřky, tedy Maďary a Poláky, oslaví v neděli 30. výročí sametové revoluce společně. Dopoledne v Praze, odpoledne na Slovensku. Informovali o tom premiéři obou zemí Andrej Babiš a Peter Pellegrini po společném zasedání vlád ve Valticích na Břeclavsku.

V Praze premiéři zemí V4 otevřou v neděli dopoledne výstavu v Národním muzeu, později je čeká oběd v Kramářově vile. Pak se přesunou na Slovensko na ceremoniál u památníku Brána svobody u soutoku řek Dunaje a Moravy pod hradem Děvín na kraji slovenské metropole u hranic s Rakouskem. Připomenou si tak podle Pellegriniho oběti a perzekuci těch, kteří přes přísně chráněnou hranici utíkali.

Po slavnostní večeři je podle slovenského premiéra připraven galaprogram ve slovenském Národním divadle, do nějž byli pozvaní všichni nejvyšší ústavní činitelé za posledních 30 let bez ohledu na stranickou příslušnost a vystupování. "Jsou součástí naší historie," řekl Pellegrini. Poznamenal, že na Slovensku se k 30. výročí revoluce chystá mnoho akcí, a to už od soboty 16. listopadu jako připomínka bratislavské demonstrace toho dne v roce 1989. V Praze zahájí vzpomínkové akce slavnostní večer 16. listopadu v Národním divadle.

Na zámku ve Valticích dnes vlády obou zemí probíraly záležitosti Evropské unie včetně víceletého finančního rámce na léta 2021 až 2027, klimatickou politiku, otázku migrace i bilaterální vztahy. Setkání bylo sedmým společným jednáním vlád v tradici, která začala v roce 2012. Loni se schůzka konala v Košicích před 100. výročím vzniku Československa a čtvrtstoletím samostatnosti ČR a Slovenska. Tentokrát se uskutečnila ve znamení připomínky 30. výročí sametové revoluce, která v roce 1989 vedla v tehdejším Československu k pádu komunistického režimu.