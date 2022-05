Výročí bitvy na Chlumu připomenou stovky historických vojáků a desítky koní

Hradec Králové - Letošní 156. výročí krvavé bitvy u Hradce Králové z roku 1866 připomenou na začátku července v Hradci Králové a na Chlumu různé akce, například bitevní ukázky, pochody historických jednotek bojištěm či pietní akty. Akce se uskuteční v běžném režimu, i s hlavní bitevní ukázkou v plném rozsahu, informovali ČTK pořadatelé akce. V posledních dvou letech připomínku výročí bitvy ovlivnila restriktivní opatření kvůli koronaviru. Akce se konala za omezeného počtu diváků i účastníků.

"Letos očekáváme, že do hlavní bitevní ukázky se zapojí okolo 400 účastníků a 30 až 40 koní. Tentokrát připomene úlohu pruského krále Wilhelma I., jak ve válce, tak i v bitvě u Hradce Králové. Málo se ví, že pruský panovník málem přišel o život hned v úvodní části bitvy," řekl ČTK Radek Balcárek z pořádající Gardy města Hradec Králové.

Podle něj pruský panovník, který se na rozdíl od toho rakouského bitvy u Hradce Králové přímo účastnil, přijel kočárem do vesnice Dub u Sadové, kde přesedl na koně. "Když pruský král vyjel na dubskou výšinu, dostal se pod palbu rakouských baterií, přičemž jeden z granátů zabil čtyři hulány, kteří stáli přímo vedle něj. Lze si klást otázku, co by se stalo, kdyby krále zabili v úvodu bitvy. Můj odhad je, že bitva by skončila nerozhodně a nerozhodně znamená pro útočníka prohru," řekl Balcárek.

Slavnostní zahájení bude 1. července v 16:00 v Hradci Králové na náplavce na Eliščině nábřeží u Tyršova mostu a program začne o půl hodiny později vystoupením filmových kaskadérů na koních. V 17:00 se na náplavce představí historické jednotky. V 17:30 vyrazí na Velké náměstí v historickém centru města slavnostní pochod, kde bude pod Bílou věží nástup historických jednotek. V 18:00 zazní zvon Augustin na Bílé věži a nebude chybět čestná salva, uvedli zástupci pořadatelů.

Program bude pokračovat v sobotu 2. července na Chlumu. Historické jednotky vyrazí na pochod bojištěm v 10:30, pietní akt u Baterie mrtvých začne v 11:00, následovat bude koncert historických muzik a od 14:00 je na programu bitevní scéna nazvaná Král Wilhelm I.: Cesta k vítězství. Více k programu je na webu. Vstup na všechny venkovní akce v Hradci Králové a na bitevní ukázky na bojišti Chlumu 1866 bude zdarma.

V sobotu bude z Hradce na Chlum a zpět posílena autobusová doprava. Autobusy z Hradce budou odjíždět v terminálu ze stanoviště J3.

Boj mezi pruskými a rakouskými vojsky na vyvýšenině Chlum na začátku července 1866 byl jednou z největších bitev 19. století v Evropě. Boje vyvrcholily 3. července 1866, kdy se v jediném dni střetlo 436.000 vojáků a po krvavém boji zůstalo na 16.000 mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn nakonec musel přijmout pruské podmínky příměří.