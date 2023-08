Výpověď Petráčka znepokojuje rektorku UK, Graubner vyjádřil děkanovi podporu

Praha - Rektorka Univerzity Karlovy (UK) Milena Králíčková je znepokojena situací na katolické teologické fakultě (KTF) v souvislosti s výpovědí historikovi Tomáši Petráčkovi, který vystupoval smířlivě k manželství pro všechny. Postup vedení fakulty považuje rektorka za nesprávný při řešení pracovněprávních vztahů, pozastavila se také nad způsobem, jak fakulta o konci školitele informovala doktorandy. Vyjádřila se tak po setkání s děkanem fakulty Vojtěchem Novotným. Děkana vyzvala k uklidnění situace a ke smírnému řešení. Postoj rektorky dnes univerzita zveřejnila na svých webových stránkách. Podporu děkanovi naopak vyjádřil pražský arcibiskup Jan Graubner.

Kněz a církevní historik Petráček vedl ve škole doktorandy, kteří by si nyní podle vedení měli hledat jiné školitele. Děkan svůj krok vysvětluje šetřením. "Je to standardní pracovněprávní záležitost, kterou běžně nekomentuji, protože se jedná o zaměstnance fakulty. Cílem je efektivizace hospodaření fakulty," řekl Deníku N, který na případ v pondělí upozornil.

Petráček, který dříve veřejně kritizoval konzervativní Alianci pro rodinu a vystupoval také smířlivě k manželství pro všechny, v úterý ČTK řekl, že za nestandardním krokem vidí tlak některých českých biskupů, jimž se jeho veřejné vystupování nelíbí.

"Rektorka vyslovila znepokojení nad vzniklou situací, nesprávným postupem řešení v oblasti pracovněprávních vztahů a rovněž nad tím, jak nevhodným a neodpovídajícím způsobem byli informováni studující v doktorském programu ve věci eventuální změny školitele," uvedla UK na webu. Rektorka děkana po schůzce vyzvala, aby do týdne předložil vyjádření k jejímu stanovisku a návrh, který povede k uklidnění situace a "uspokojivému smírnému řešení a vrátí na KTF UK atmosféru akademické diskuse a inspirativního prostředí".

Podporu děkanovi Novotnému dnes vyjádřil pražský arcibiskup Jan Graubner. V dopise Novotnému, který zveřejnil web pražského arcibiskupství, napsal, že Novotný má v úřadu děkana fakulty své povinnosti a pravomoci, mezi které patří i přijímání a propouštění pracovníků fakulty. "Vyprošuji Vám od Boha dar moudrosti i statečnosti při všech jednáních a rozhodováních a zároveň vnitřní svobodu od vnějších tlaků. Fakultě vyprošuji dobrou atmosféru spolupráce a vědeckého bádání i úspěšného překonávání problémů," uvedl Graubner.

Petráčkovo odvolání přišlo krátce před zahájením akademického roku. Petráčkovi doktorandi podle něj dostali zprávu o tom, že jako jejich školitel končí a oni s ním nemohou pokračovat, jen pár hodin poté, co sám obdržel zprávu o konci svého angažmá. "Bylo jim sděleno, že pokud chtějí pokračovat ve studiu, bude jim přidělen jiný školitel. To je tak nestandardní krok, že to nemá moc obdoby. Pokud třeba člověk odchází do důchodu, zůstane mu malý úvazek, aby mohl podobné úkoly dokončit," řekl Petráček, který krok vedení školy vnímá jako osobní mstu. Doktorandi se podle něj do značné míry rozhodují nepokračovat ve svém studiu, které už školu, a tedy společnost, stálo nemálo peněz.

Server Deník N dnes napsal, že kvůli kauze Petráček opustili vědeckou radu teologické fakulty Lenka Zapletalová a Petr Kubín. "Vadí mi okolnosti, jakým způsobem byl ukončen pracovní poměr panu profesoru Petráčkovi," řekla Deníku N Zapletalová. Podle Kubína je postup vedení školy špatný a má zásadní dopady na studenty i celou fakultu.

Petráček byl v nedávné době jedním z iniciátorů výzvy na odstranění ultrakonzervativní Aliance pro rodinu ze státních struktur. Tato organizace podle signatářů zlehčuje důležitost volebního práva žen, šíří morální paniku a davovou hysterii, popírá a znevažuje vědecké poznání a ohrožuje zdraví a psychický vývoj dětí a mládeže naznačováním toho, že homosexualita je nemoc. Tato výzva vyvolala v českém církevním prostředí polemiku a následoval ji mimo jiné dopis, v němž se za alianci postavila i velká část českých a moravských biskupů.

fsl sou snm