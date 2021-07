Vypadalo to jako závod dvou sporťáků, řekl Enrique o semifinálovém duelu ME

Londýn - Za závod dvou sportovních automobilů a jeden z nejlepších zápasů na turnaji označil španělský trenér Luis Enrique úterní semifinále mistrovství Evropy s Itálií. Navzdory vyřazení v penaltovém rozstřelu podle Enriqueho "La Roja" ukázali, že se jednoznačně zařadili mezi nejlepší týmy na turnaji. Za působení na Euru by svým hráčům udělil jedničku.

Španělsko v londýnském Wembley po hodině hry prohrávalo po trefě Federica Chiesy, ale o 20 minut později vyrovnal střídající Álvaro Morata. Ani třetí duel "La Roja" ve vyřazovací části nepřinesl rozhodnutí v normální hrací době. Na rozdíl od čtvrtfinálového souboje se Švýcary ale penaltový rozstřel nezvládli a prohráli v něm 2:4.

Duel sledovala zatím nejvyšší návštěva v dosavadním průběhu turnaje 57.811 diváků. "Úroveň zápasu byla neuvěřitelná. Oba týmy jsou velmi kvalitní a snažily se předvádět dobrý fotbal. Pro milovníky tohoto sportu to byla pořádná podívaná. Itálie i my jsme začali s mimořádnou intenzitou. Vypadalo to jako závod dvou sporťáků. Viděli jsme jeden z nejlepších zápasů na Euru. Snad Itálie ve finále předvede další skvělý výkon a vyhraje," citoval web UEFA Enriqueho.

Podle kapitána a záložníka Sergia Busquetse si celek z Pyrenejského poloostrova zasloužil postup víc. "Všichni dělali z Itálie velkého favorita, ale ukázali jsme, že jsme lepší než oni. Celkově vzato jsme byli dominantnějším týmem. Fotbal je ale takový. Itálii můžeme jen pogratulovat," konstatoval mistr světa i Evropy.

Enrique ničeho nelitoval. "V profesionálním sportu se všichni musíme naučit vyhrávat a vstřebávat porážky. Proto chci pogratulovat Itálii. My jedeme domů s vědomím, že jsme jednoznačně patřili mezi nejlepší mužstva na turnaji," prohlásil rodák z Gijónu. "Pokud bych chtěl hráče známkovat, zasloužili by si jedničku. Byli úžasní. Nemám jim co vytknout, musím je vychválit. Je na čase, aby si odpočinuli," uvedl jednapadesátiletý bývalý hráč Realu Madrid a Barcelony, kterou i vedl jako kouč.

Především vyzdvihl osmnáctiletého záložníka Barcelony Pedriho, který se na turnaji stal nejmladším španělským hráčem, který kdy do evropského šampionátu zasáhl. Všechny zápasy odehrál v základní sestavě a jen ve čtvrtfinále proti Švýcarsku vystřídal v závěru prodloužení. "Věnuje někdo pozornost tomu, co na Euru předvedl? Nikomu před ním se to nepovedlo, ani Andrési Iniestovi. Postaráme se o něj," řekl Enrique.