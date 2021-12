Vychází reedice prvního českého metalového alba Thrash The Trash skupiny Arakain

Praha - Na vinylu a CD s bonusy vychází v reedici debutové album Thrash The Trash pražské metalové skupiny Arakain, kterého se ve své době prodalo přes 125.000 kusů. Nahrávka vznikala na jaře 1989, kdy byl Arakain stejně jako mnohé další kapely nucen se vyrovnávat se zákazy a omezeními se strany komunistického režimu. To společně s tehdejší ediční politikou a výrobními lhůtami přispělo k tomu, že Thrash The Trash vyšlo až v roce 1990. ČTK o tom za vydavatelství Supraphon informoval Lukáš Kadeřábek.

"Bylo to první české metalové album, což byl styl, po kterém byl v té době u nás hlad. Deska splňovala všechny tehdejší požadavky, a to jak hudebně, tak textově. Prostě správný materiál ve správný čas," uvedl bývalý frontman Arakainu Aleš Brichta.

Pro tuzemské příznivce metalové hudby, která je charakteristická hlasitým a zkresleným zvukem kytar a bicích, se Thrash The Trash stalo kultovní záležitostí. Z přelomového alba vzešly tři videoklipy k písním Thrash the Trash, Šakal a Šeherezád.

"Na album jsme zaznamenávali tehdy aktuální program, který byl obehraný na koncertech a odzkoušený na lidech, to byla ta největší a nejlepší producentská práce. Nic už se nezkoušelo, neexperimentovalo se. Šlo se na jistotu. Do budoucna jsme neviděli, žili jsme přítomností," sdělil kytarista Jiří Urban k nahrávce, která nyní na CD vychází s bonusem v podobě šesti dobových singlů a rarit.

Vizuální podoba alba prošla grafickou rekonstrukcí a v bookletu LP i CD se nacházejí kompletní texty, fotografická dokumentace i původní průvodní text hudebního publicisty Josefa Vlčka, nyní doplněný o sleevenote Bohouše Němce.

"Mládí. Energie. Nadšení. Nadšení z první vlastní velké desky. Nadšení z pádu režimu. Svoboda k vlastnímu rozhodování. Úspěšná kapela, co je populární, co má rozjetou kariéru a budoucnost ve svých rukách před sebou. Parta lidí, co věděli, co chtějí dělat a jak to chtějí dělat," charakterizuje album kytarista Urban.

Skupina Arakain vznikla na počátku roku 1982 v Praze. Založili ji příznivci britského heavy metalu zpěvák a kytarista Brichta, kytarista Urban a bubeník Miroslav Nedvěd. V roce 2000 kapela získala cenu České hudební akademie Anděl. Před dvěma lety Arakain vydal své zatím poslední studiové album Jekyll & Hyde, v pořadí devatenácté. Současnou sestavu tvoří kytarista a zakládající člen kapely Jiří Urban, Miroslav Mach (kytara), Jan Toužimský (zpěv) a Lukáš Doksanský (bicí). Dlouholetý baskytarista Zdeněk Kub nedávno ukončil svoje působení v Arakainu, náhradu za něj skupina řeší.

Letošní zbývající program se Arakain rozhodl přeložit na jaro 2022. První koncert by se měl uskutečnit 9. dubna ve Vysokém Mýtě, o den později v pražském Lucerna Music Baru. Více informací je na stránkách Arakainu.