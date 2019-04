Brusel - Po dnešním souhlasu příslušného výboru europarlamentu je téměř u konce snaha prosadit, aby skončil prodej stejně označených potravin či výrobků s neodůvodněným různým složením v různých zemích EU. Vývoj přivítala Evropská komise, spokojena ale naopak není česká europoslankyně z ČSSD Olga Sehnalová, která se věcí dlouho zabývá.

Členské státy s kompromisní podobou nových pravidel ochrany spotřebitelů v unii, která také například posilují jejich práva při nakupování na internetu či výrazně zvyšují případné pokuty, prozatímně velkou většinou souhlasily už na konci března.

Nyní členské země musí věc formálně potvrdit a text, který by se tak už neměl měnit, ještě čeká závěrečné schválení v plénu europarlamentu. To by se mělo odehrát na poslední schůzi stávajícího složení EP 16. dubna ve Štrasburku. Na převedení novinky, která by měla také ztížit život agresivním podomním prodejcům, poté budou mít členské země dva roky do své vlastní legislativy.

S jeho výslednou podobou pravidel ale není spokojena Olga Sehnalová z ČSSD, která na problematiku shodně vypadajících, ale méně kvalitních výrobků prodávaných především ve východních členských zemí unie, upozorňovala dlouhodobě. "Je to zklamání a de facto legalizace dvojí kvality. Já se s tím textem určitě smířit nehodlám," řekla dnes ČTK. Věc je podle ní možné zvrátit, pokud pro takový postup bude hlasovat většina poslanců. Pravděpodobné to ale příliš není, dnešní potvrzení kompromisní podoby nových pravidel v klíčovém parlamentním výboru pro ochranu spotřebitele dopadlo 21 ku sedmi ve prospěch textu.

Rozhodnutí výboru naopak uvítala česká komisařka pro spravedlnost, rovné příležitosti a ochranu spotřebitele Věra Jourová. "Dny dvojího metru na jednotném trhu jsou sečteny. Spotřebitelé by již neměli být uváděni v omyl vydáváním různých výrobků za stejné výrobky. Obchodníky, kteří budou v podvádění pokračovat, čekají vysoké sankce," uvedla.

Zpravodajem k návrhu je britský konzervativní europoslanec Daniel Dalton. Ten dnes upozornil, že po dvou letech platnosti pravidel - tedy asi za čtyři roky - bude Evropská komise prověřovat, zda jsou v této oblasti potřeba ještě silnější legislativní úpravy.

Dalton také upozornil, že odsouhlasené úpravy pravidel posilují práva zákazníků při nakupování na internetu. Budou například muset být jasně informováni o tom, zda nakupují zboží nebo služby od profesionálního prodejce, nebo od soukromé osoby, aby věděli, jak budou v případě problému chráněni.

Na internetu budou spotřebitelé také jasně informováni v případech, kdy si obchodník za pozici ve výsledcích vyhledávání platí. Budou rovněž seznámeni s hlavními parametry, které určují pořadí výsledků vyhledávání.

Novela v neposlední řadě také umožní úřadům ukládat "koordinovaným způsobem účinné, přiměřené a odrazující sankce". V případě rozsáhlého porušování předpisů, které se dotýká spotřebitelů v několika státech unie, bude možné uložit v každém členském státě pokutu nejméně ve výši čtyř procent ročního obratu obchodníka.