Výbor doporučil Sněmovně schválit navýšení schodku rozpočtu

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil Sněmovně schválit navýšení letošního schodku státního rozpočtu z původních 320 na 500 miliard korun. Důvodem navýšení schodku jsou hlavně dopady daňových změn z daňového balíčku. Vláda očekává propad daňových příjmů zhruba o 100 miliard korun. Výdaje by naopak měly vzrůst asi o 77 miliard korun. Z koaličních poslanců hlasoval proti doporučujícímu stanovisku sociální demokrat Václav Votava. Sněmovna má rozpočet projednávat ve čtvrtek.

Votava poukazoval na to, že daňový balíček, který rušil superhrubou mzdu a přinesl radikální snížení daní, založil velký dopad do příjmové stránky, a podle něj to nebylo odpovědné. Odpovědnost by na sebe podle něj měli vzít ti, kteří pro tento balíček hlasovali. Připomínal, že ČSSD daňový balíček nepodpořila. "Já pro tento návrh zvednu ruku, ale bude mě strašně bolet," prohlásil Votavův stranický kolega a místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Z poslanců KSČM hlasovala pro kladné stanovisko předsedkyně výboru Miloslava Vostrá. Její stranický kolega Jiří Dolejš ho nepodpořil. ČTK sdělil, že pro to chybí stranické usnesení i závěry klubu.

Výbor nepřijal návrh Jana Jakoba (TOP 09), aby doporučil vrátit vládě rozpočet k přepracování. Měla by podle tohoto návrhu snížit výdaje a schodek zhruba o 77 miliard korun. Jakob také neúspěšně navrhoval, aby výbor konstatoval, že pro projednání novely rozpočtu v legislativní nouzi není důvod.

Řada opozičních poslanců včetně Votavy poukazovala na to, že pro projednání změny v rozpočtu ve stavu legislativní nouze není dostatek důvodů. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) však hájila tento postup především odkazem na sněmovní jednací řád. Stanoví, že je možné ji využít, když státu hrozí hospodářské škody. Argumentovala i tím, se ve Sněmovně se v legislativní nouzi schvalují zákony, které mají dopady na rozpočet, a proto musí žádat schválení novely rozpočtu taky ve stavu legislativní nouze.

Opozičním stranám se navýšení schodku nelíbí "Nenechme si nalhat, že je to covidový rozpočet, je to rozpočet předvolební a takto se na něj musíme dívat," prohlásil například poslanec ODS Jan Skopeček. Navýšení označil za obří. "Mrzí nás dlouhodobě, že při úpravách rozpočtu nejsou navrženy úspory," řekl Jakob. Je přesvědčen, že v rozpočtu je možné úspory najít. Návrh změny rozpočtu nechtějí podpořit ani Piráti. Jak řekl jejich poslanec Mikuláš Ferjenčík, nesouhlasí jak s daňovým balíčkem, tak i s tím, jak se vláda podle něj snaží ignorovat výpadek příjmů a snaží se zadlužovat budoucí generace.

Na výtky opozice, že vláda nesahá k úsporám, ministryně Schillerová odpověděla, že už dříve snížila počet státních zaměstnanců a snížila provozní výdaje, ale v součtu to ušetřilo jen jednotky miliard korun. Rozsáhlejší škrty by podle ní znamenaly například rušení dotací.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová podotkla, že když loni Sněmovna schvalovala navýšení schodku na konečných 500 miliard, vyčítala tomu rada předčasnost, nadměrnost a neopodstatněnost. Řekla, že na aktuální návrh se dívá podobně.

Podle oslovených ekonomů je navrhovaný schodek 500 miliard korun neopodstatněný. Současná ekonomická situace a nejnovější odhady vývoje ekonomiky by podle nich ospravedlňovaly schodek kolem 400 miliard korun.

Za celý loňský rok ovlivněný dopady pandemie skončil státní rozpočet v rekordním schodku 367,4 miliardy korun. Rozpočet na loňský rok, který schválila Sněmovna, počítal s deficitem 500 miliard korun, poslanci ho na návrh vlády třikrát zvýšili kvůli dopadům epidemie koronaviru z původních 40 miliard korun