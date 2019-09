Výbor dá doporučení ke zvýšení spotřebních daní za dva týdny

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes podle očekávání přerušil projednávání vládního daňového balíčku, který kromě jiného zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Výbor se k němu vrátí za dva týdny, kdy by měl projednávání uzavřít a vydat poslancům své doporučení. Členové výboru mají nyní čas na podávání pozměňovacích návrhů. Například komunisté a Piráti chtějí z předlohy vyřadit navrhované zdanění plynu pro domovní kotelny. Podpořit to chce i sociální demokrat Václav Votava.

Zvýšení spotřebních daní z lihu, cigaret a tabákových výrobků je podle vlády hlavním motivem předložení tohoto návrhu a má za cíl omezit jejich spotřebu. Vláda poukazuje například na to, že vzhledem k růstu mezd a životní úrovně jsou tyto komodity dostupnější. Balíček kromě zvýšení spotřebních daní také zvyšuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí, zasahuje i do zdanění pojišťoven. Zvyšuje také zdanění hazardu.

Poslanec Votava řekl, že má k návrhu řadu výhrad a nejvíc mu vadí právě zrušení osvobození od daně u plynu určeného k vytápění v domovních kotelnách. "S tím opravdu problém mám a myslím si, že to opravdu není správné řešení," řekl. Nemá problém se zvýšením spotřebních daní na lihoviny a tabák, ale připadá mu jako nesmysl uváděné zdůvodnění, že tak vláda činí ze zdravotních důvodů. Podle něj to dělá hlavě kvůli přísunu peněz do rozpočtu. To, že vláda pouze hledá další peníze do rozpočtu, byl častý argument kritiky opozičních poslanců.

Plyn pro domácí kotelny je dosud osvobozen od daně z plynu a vláda chce v daňovém balíčku toto osvobození zrušit. Argumentuje mimo jiné narovnáním konkurenčních podmínek na trhu mezi domovními a centrálními zdroji. Plyn pro výrobu tepla v domácnostech má však zůstat od daně osvobozen. Náměstek ministryně financí Stanislav Kouba dnes poukazoval hlavně na to, že velké teplárny musí kupovat emisní povolenky, zatímco domovní kotelny je mít nemusí.

Kritika poslanců směřovala i na plánované zdanění hazardu. Balíček zavádí 15procentní srážkové daně z příjmu u hazardu, loterií a dalších sázek, a to nad 100.000 korun. Podle Pirátů však hrozí to, že výherce zaplatí na dani víc, než vyhrál. Podle Kouby by se ale měl zdaňovat pouze zisk z výhry a nemělo by se stávat, že hráč bude mít ve výsledku méně peněz.

Další příležitosti k podávání pozměňovacích návrhů budou mít poslanci ve druhém čtení předlohy na schůzi Sněmovny. Řada by na něj mohla přijít koncem září. Zvýšení daní a další navrhované změny mají vstoupit v účinnost od 1. ledna příštího roku. Předsedkyně výboru Miloslava Vostrá (KSČM) předpokládá, že se do té doby balíček podaří schválit.