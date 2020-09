VW prý může brzy předstihnout Teslu ve výrobě elektromobilů

Wolfsburg - Německý automobilový koncern Volkswagen by mohl v blízké budoucnosti předstihnout amerického konkurenta Tesla v objemu výroby elektromobilů i v softwaru. Uvedl to šéf závodní rady Volkswagenu Bernd Osterloh v rozhovoru s německým listem Welt am Sonntag. Tesla, v jejímž čele stojí známý podnikatel Elon Musk, je považována za průkopníka v oblasti elektromobilů.

"Když Tesla postaví tři továrny schopné vyrábět 300.000 až 500.000 vozů, pak hovoříme o počtu kusů v rozmezí od 900.000 do 1,5 milionu," řekl Osterloh. "Toho chceme v roce 2023 také dosáhnout, možná ještě dříve," dodal. Upozornil, že velkou výhodou pro Volkswagen je jeho modulární platforma pro elektromobily.

Tesla nyní v Německu staví svou třetí továrnu na výrobu elektromobilů, která by měla od příštího léta vyrábět půl milionu vozů ročně, upozornila agentura DPA. Firma již vyrábí elektromobily v továrnách ve Spojených státech a v Číně.

Součástí koncernu Volkswagen je rovněž česká Škoda Auto. Ta v úterý představila čistě elektrický sportovně-užitkový vůz Enyaq, který je jejím prvním sériovým vozem na bázi modulární platformy pro elektromobily koncernu Volkswagen.