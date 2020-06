Vrchol Sněžky obepnula metr vysoká síť, má chránit přírodu

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Správci českého a polského Krkonošského národního parku dnes oddělili ochrannou sítí návštěvnický prostor na Sněžce od míst, kam turisté nesmí vstupovat. Je to reakce na nerespektování zákazu vstupu na cenné alpínské trávníky a skály a na zvyšující se návštěvnost nejvyšší české hory. ČTK to řekli zástupci Správy KRNAP. Rozsah nových ochranářských opatření nemá na Sněžce obdoby. Vrchol Sněžky patří k tomu nejcennějšímu, co příroda v Krkonoších nabízí.

"Situace na Sněžce je dlouhodobě neudržitelná, bylo potřeba s tím něco udělat. Návštěvníkům vrcholu byl v minulosti vyhrazen prostor přibližně o velikosti poloviny fotbalového hřiště, kde se mohou pohybovat. Mnozí to nerespektují," řekl ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Kromě přístupových cest stojí síť o celkové délce asi 300 metrů kolem celého vrcholu. "Metr vysoká plastová síť posílí řetězové zábrany, které lidé ve velkých počtech překračovali," řekl Drahný. Náklady na vybudování síťových zábran odhadl na nižší desítky tisíc korun.

Síť kolem vrcholu Sněžky není jediné opatření na ochranu tamní přírody. "Pro letní sezónu budou vyčleněni strážci, kteří budou celý den na Sněžce dohlížet na dodržování zákonných pravidel. Bude jim pomáhat i policie," uvedl Drahný. Strážci mohou uložit na místě za porušení zákazu vstupu mimo koridory až 10.000 korun.

Na instalaci sítě se dnes podílely asi dvě desítky pracovníků obou národních parků. Sněžka leží na česko-polské hranici. Síť se na zimu bude sbalovat, když je sníh, poničení přírody na Sněžce nehrozí. Na vrcholu hory letos přibylo také 20 laviček na sezení.

Stejná zábrana vznikla tento týden z podobných důvodů také v Obřím sedle pod Sněžkou u vyhlídky u bývalé Obří boudy.

Sněžka patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům Krkonoš, z české strany se tam lze dostat pohodlně lanovkou. Průměrná denní návštěvnost vrcholu dosahuje 5000 návštěvníků, ve výjimečných případech, hlavně o víkendech, když je pěkně, až dvojnásobek.

Sněžka (1603 m n.m.) charakteristická svým jehlancovitým tvarem je z hlediska počasí extrém a nelze ji brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a zdejší klima je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Roční průměrná teplota na Sněžce je 0,2 stupně Celsia.

V místech za koridory, vymezujícími prostor pro návštěvníky, roste řada vzácných druhů rostlin charakteristických pro severskou tundru a alpínské trávníky. Některé z nich nikde jinde na světě nejsou. Na Sněžce se vyskytuje například rozrazil chudobkovitý, pampeliška krkonošská nebo jestřábník severský. Na skalách hnízdí pěvuška podhorní či linduška horská a kamenné sutě jsou domovem vzácných lišejníků rodů vousatec, pukléřka či šídlovec. V důsledku mrazivého a větrného klimatu tam postupně vznikly mrazem tříděné půdy, zatímco kamenné mnohoúhelníky a brázdy, svahové terasy či rozsáhlé kamenné sutě jsou pozůstatky dob ledových, které Sněžku formovaly. Neukáznění lidé v minulosti do těchto procesů trvajících desítky tisíc let zasahovali stavěním kamenných pyramid, tzv. mužiků.