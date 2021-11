Vratný se vrací na Rallye Dakar, jeho tým bude podporovat čtyři kamiony

Ostrava - Automobilový jezdec Tomáš Vrátný se po šesti letech vrací na Rallye Dakar. Šéf týmu Fesh Fesh bude pilotovat kamion Ford, s nímž se bude snažit vylepšit své dosavadní maximum, kterým je 14. místo z roku 2015. Ostravský tým bude na slavném závodě podporovat čtyři kamiony - tři v hlavní kategorii a jeden v kategorii Klasik.

Fotogalerie

Vedle Vrátného jsou členy týmu Litevec Vaidotas Paskevicius, který pojede s tatrou, handicapovaný Albert Llovera z Andorry vyrazí s ivecem a Radovan Kazarka ze Slovenska se představí s tatrou v kategorii vypsané pro historické vozy.

"Letos je toho opravdu hodně. Budeme se starat o čtyři speciály a celkem 32 členů týmu," uvedl manažer vývojového centra týmu Radovan Skybík v tiskové zprávě.

Vrátný startoval na Dakaru naposledy v roce 2016, poté se představil v závodě Africa Eco Race a zapojil se i do Světového poháru v cross country bajas. Teď vyrazí do Saúdské Arábie se speciálem Ford Cargo 4x4 EVO 1. "S fordem a ivecem jsme se rozhodli vyrazit ještě před Dakarem do Maroka, abychom si je vyzkoušeli v dunách. S výsledkem testů jsme spokojeni," řekl Vrátný.

Tým bude opět spolupracovat s Lloverou, jehož start na Dakaru zajišťoval již dvakrát. "S ostravským týmem Tomáše Vrátného jsem v roce 2016 poprvé v kamionu absolvoval Rallye Dakar. A k tomuto fantastickému týmu s rodinnou atmosférou a skvělým týmovým zázemím jsem se rozhodl vrátit," uvedl Llovera.