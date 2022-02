Vozy Williams po 27 letech nebudou mít na sobě logo připomínající Sennu

Grove (Británie) - Na vozech stáje formule 1 Williams nebude po 27 letech logo připomínající legendárního Ayrton Sennu. Jméno brazilského pilota pod charakteristickým "S" bylo od jeho tragické smrti v roce 1994 k vidění na přední části všech dosavadních modelů Williamsu, na dnes představeném voze pro novou sezonu poprvé chybí. Šéf stáje Jost Capito to vysvětlil tak, že tým se chce zaměřit na budoucnost.

"Máme tu novou éru, máme tu nový vůz. Musíme teď hledět do budoucnosti a už pilotům to "S" stále neukazovat a nepřipomínat jim ty události pokaždé, když usedají do vozu," řekl Capito médiím při prezentaci nového vozu.

Neznamená to ale podle něj, že Senna je pro stáj zapomenutou osobností. "Renovovali jsme naše muzeum, kde máme speciální část, která Ayrtona oslavuje. Myslím, že nastal čas, aby se tým posunul, Sennovi vzdal hold a dal mu vlastní prostor v muzeu a tam ho uctíval," uvedl Capito.

Připustil, že pilotovu rodinu v souvislosti s rozhodnutím tým nekontaktoval, chce ale prohloubit a zintenzívnit spolupráci se Sennovou nadací, která funguje od konce roku 1994 a vede ji Sennova sestra Viviane. Snahou je získávání prostředků na podporu vzdělávacích a sociálních programů pro mladé Brazilce.

Trojnásobný mistr světa Senna v 34 letech smrtelně havaroval 1. května 1994 v Imole při Velké ceně San Marina. Za Williams tehdy jezdil prvním rokem a byl to jeho třetí závod v barvách nového týmu. Tituly získal v letech 1988, 1990 a 1991 v předchozím angažmá v McLarenu.

V této sezoně budou soutěžními jezdci Williamsu Kanaďan Nicholas Latifi a Alexander Albon z Thajska.