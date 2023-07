Vondroušová oslavila v Londýně 24. narozeniny a začíná brát trávu na milost

Londýn - Přestože tráva nepatří k oblíbeným povrchům Markéty Vondroušové, česká teniska ji pomalu začíná brát na milost. Po postupu do 2. kola Wimbledonu přes Američanku Payton Stearnsovou novinářům řekla, že jí pomáhá jiné psychické nastavení a přístup. Na rozdíl od minulé sezony, kdy laborovala se zraněným zápěstím, si váží toho, že je zdravá a může hrát. V Londýně také oslavila 24. narozeniny.

"Před travnatou částí sezony jsem si říkala, že to už chci zlomit," uvedla Vondroušová. "Začala jsem k tomu přistupovat s otevřenější myslí. Jsem ráda, že se mi to dařilo už na turnaji v Berlíně a i tady je pro mě super každý zápas. Myslím, že se tím člověk musí i trochu prohrát. Na trávě jsem už pár turnajů hrála, takže si myslím, že se to zlepšuje," doplnila Vondroušová.

Na rychlejším povrchu si vyhlášená antukářka a finalistka Roland Garros z roku 2019 zvyká na jiný pohyb, odskoky, údery i strategii. Nyní vyrovnala ve Wimbledonu předloňské maximum. "Poskládala jsem si to tak, že nejde vyhrát každý zápas 6:3. Na returnu bojujete o každý míč, musíte se více soustředit na servis a celkově se s trávou smířit. Některé gamy na returnu jsou rychlé a třeba ani nedostanete míček do kurtu," porovnávala.

Ve Wimbledonu od sebe nemá výrazná očekávání, zároveň chce využít herní pohody a vylepšit svou hru. "Po Paříži jsem říkala, že teď budu mít pár turnajů bez stresu. Samozřejmě člověk ho má i tak, ale ani v Berlíně, kde jsem se dostala do čtvrtfinále, jsem nebyla nervózní. Cítím se dobře," řekla rodačka ze Sokolova.

V týmu jí také pomáhá trenér Jan Hernych, kterému hra na trávě seděla. "Naše hry jsou rozdílné a není lehké na mě tu hru přenést. Pomohl mi ale si uvědomit, co na trávě hrát a co ne. Musíte tu víc riskovat," podotkla.

Přestože se minulý týden z generálky v Eastbourne kvůli bolavému tříslu odhlásila, nyní se cítí fit. "Chtěla jsem být fit na Wimbledon a ne se někde jinde dodělat a zase nehrát," vysvětlila

Těsně před startem grandslamového turnaje v Londýně měla 24. narozeniny. V úterý je oslavila ještě doma s rodinou, ve středu už jí dělal večeři Hernych v Londýně. "Udělal mi salát. Asi abych bych nebyla moc tlustá," žertovala Vondroušová, 42. hráčka žebříčku.

Zatímco většinu minulého roku vynechala kvůli operovanému zápěstí, od návratu na konci loňského roku se cítí fit. "Třeba absenci v Paříži jsem prožívala víc než ve Wimbledonu, ale tím, že se teď cítím dobře, jsem vděčná, že tu můžu být. Minulý rok jsem měla ruku v sádře a nemohla s ní vůbec hnout," vzpomínala. "Musím zaklepat, že mě to od té doby, ani jednou nezabolelo. Necítím to ani, když je zima. Jsem za to ráda," doplnila

O vylepšení maxima ve Wimbledonu se utká s nasazenou dvanáctkou Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou. "Bude to dost těžké. Porazila jsem ji sice v Miami, ale beton je jiný. Naopak tráva jí strašně sedí, podává dost dobře a hrála i teď finále v Hertogenboschi. Bude to asi jeden z nejtěžších losů, které mohly na trávě být. Ale na trávě je to o pár míčích, takže stát se může cokoli. Když si budeme držet servisy, tak to člověk jedním dvěma míči může zlomit," dodala Vondroušová.