Volkswagen chce do roku 2025 investovat 150 miliard eur

Berlín - Automobilka Volkswagen plánuje do roku 2025 investice za 150 miliard eur (čtyři biliony Kč). Z této sumy bude zhruba 73 miliard eur (1,9 bilionu Kč) určeno na elektromobilitu, vývoj hybridních motorů a digitalizaci. Dnes o tom v Německu rozhodla dozorčí rada koncernu, která jednala o strategii skupiny pro nadcházejících pět let.

"Investice do digitalizace se do poloviny tohoto desetiletí zdvojnásobí na 27 miliard eur," uvedl koncern. "Zhruba 35 miliard eur bude vloženo do vývoje elektromobilů. Dalších asi 11 miliard je vyčleněno na vývoj nynějších modelů hybridních vozů," dodal.

Šéf dozorčí rady Hans Dieter Pötsch po dnešním jednání uvedl, že rada položila základy budoucího úspěchu koncernu. "S ohledem na mimořádné úkoly, které nás v nadcházejících letech čekají, je naše finanční základna velice pevná," řekl.

Šéf koncernu Herbert Diess prohlásil, že Volkswagen se včas zaměřil na elektrický pohon a díky tomu se stal lídrem této vývojové větve automobilového průmyslu. "V nadcházejících letech bude rovněž klíčové dosáhnout vedoucí pozice i v softwarovém vybavení aut," uvedl. "Aby se tak stalo, zdvojnásobili jsme investice do digitalizace," dodal.