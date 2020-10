Voliči rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v krajích

Praha - Voliči rozhodnou v nadcházejících dvou dnech o tom, kdo bude vládnout v krajích po příští čtyři roky. K celkovému vítězství má nejlépe nakročeno vládní hnutí ANO. Je ale pravděpodobné, že stejně jako v roce 2016 neobsadí všechna hejtmanská křesla. V souběžném prvním kole senátních voleb hlasy voličů napoví, nakolik se obmění třetina horní komory. Bez ohledu na výsledek voleb je jisté, že opozice si většinu v horní komoře udrží.

Krajské volby jsou tradičně testem spokojenosti lidí s fungováním dosavadních regionálních vlád, ale také s působením koaličních a opozičních stran. Podle expertů budou rovněž svého druhu generálkou před sněmovními volbami v příštím roce. Voliči zároveň svými hlasy ovlivní dění uvnitř politických stran a pozice jejich představitelů.

Předseda vlády a ANO Andrej Babiš počátkem září uvedl, že by považoval za úspěch, kdyby hnutí stejně jako před čtyřmi lety vyhrálo v devíti ze 13 krajů. Tehdy získalo 176 z 675 mandátů. Volební vítězství ale dokázalo přetavit jen v pět hejtmanských křesel. V letošní kampani ANO sázelo pod heslem "Ukázaná platí" na výčet toho, co se v Česku za čtyři roky v různých oblastech povedlo, a na vládní pomoc krajům během epidemie koronaviru.

Pět hejtmanů měla díky povolebním koalicím vládní ČSSD, přestože vyhrála jen ve dvou krajích a získala celkově 125 krajských zastupitelů, což představovalo zhruba pětinu křesel. Sociálním demokratům se tento výsledek podle analytiků obhájit pravděpodobně nepodaří zejména s ohledem na sníženou voličskou přízeň. Strana sloganem "V krizi vás ochráníme" také vsadila na své zásluhy nejen za pomoc při epidemii koronaviru. Vládní kroky včetně pětitisícového příspěvku důchodcům, který opozice označuje za předvolební úplatek, si ale přisvojovalo spíše ANO.

Po jednom hejtmanovi mají KSČM v Ústeckém kraji (86 křesel), KDU-ČSL ve Zlínském kraji (61 křesel) a Starostové pro Liberecký kraj (SLK), kteří s partnerským hnutím STAN získali dohromady 56 mandátů. ODS obsadila 76 křesel, TOP 09 získala 19 mandátů, SPD 18 a Piráti pět mandátů. Právě Piráti a hnutí Tomia Okamury by mohli podle analytiků zaznamenat největší posílení na krajské úrovni, a to díky propadu obliby levicových stran. Přinejmenším stabilní pozici by si měli udržet v krajích občanští demokraté a Starostové.

V senátních volbách se o znovuzvolení uchází 22 z 27 stávajících senátorů, jejichž mandát letos končí. Nejvíce mandátů bude obhajovat vládní ČSSD, a to deset. Šest křesel bude obhajovat KDU-ČSL, čtyři pak senátoři za STAN a TOP 09, po dvou ANO, ODS a Senátor 21. O znovuzvolení se pokouší i miliardář Ivo Valenta (za Soukromníky).

ODS zůstane v klubu 16 členů i v případě, že by letos žádné křeslo nezískala. Podobně Starostové mají jistých 15 členů, lidovecká frakce devět členů a ANO pět senátorů. Sociální demokraté mají 13 senátorů a v případě totálního neúspěchu by přišli nejen o zastoupení ve vedení horní komory, ale i o vlastní senátorský klub. Od toho by je mohlo uchránit například opětovné vítězství místopředsedy Senátu Milana Štěcha nebo předsedy ústavní komise Jiřího Dienstbiera. O znovuzvolení se pokouší také předseda ústavně-právního výboru Miroslav Antl, mandát však obhajuje už ne za ČSSD, ale za své hnutí Za občany.

Mezi další výrazné senátní kandidáty patří například někdejší předsedkyně dolní komory Miroslava Němcová (ODS), která chce stejně jako bývalý senátor a podnikatel Václav Fischer v centru Prahy zabránit znovuzvolení šéfa evropského výboru Václava Hampla z klubu KDU-ČSL, nebo předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik, jenž se na Znojemsku střetne s někdejším senátorem a bývalý šéfem televize Nova Vladimírem Železným.

Mezi adepty je i bývalý ministr kultury za ČSSD Vítězslav Jandák, který byl nasazen za ANO na Pelhřimovsku proti Štěchovi. Exministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (za ČSSD a ANO) kandiduje v Praze proti předsedovi Senátorů 21 Václavu Láskovi a někdejšímu senátorovi a diplomatovi Michaelu Žantovskému (za ODS, STAN a TOP 09). Na Přerovsku se střetnou exministr dopravy Antonín Prachař (nezávislý), senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL) a někdejší senátor a bývalý primátor Přerova Jiří Lajtoch (ČSSD).

Krajské volby začnou společně s prvním kolem senátních voleb v pátek ve 14:00, hlasování po noční přestávce skončí v sobotu ve stejnou hodinu. Senátní finále se pak uskuteční o týden později.

Letošní krajské a senátní volby začaly mimořádně už ve středu pro voliče, kteří jsou v karanténě kvůli nemoci covid-19. Hlasovat mohli z auta na drive-in stanovištích. Dnes a v pátek mají stejnou možnost klienti domovů důchodců a dalších sociálních zařízení, která byla kvůli koronaviru uzavřena. Údaje o voličích i volební urny skončí na krajských úřadech a urny zůstanou zapečetěné do soboty, kdy se budou sčítat volební hlasy i z řádného termínu voleb.