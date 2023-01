Voliči by už měli dostat do schránek hlasovací lístky pro volby prezidenta

Praha - Voliči by nejpozději dnes měli dostat do poštovních schránek hlasovací lístky pro první kolo prezidentské volby. Nových průzkumů, jaké podpoře se kandidáti těší, se do sobotního odpoledne nedočkají. Do ukončení hlasování, tedy do soboty 14. ledna do 14:00, platí pod hrozbou sankce zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů, což má zamezit ovlivňování voleb.

Každý z více než osmi milionů českých voličů s trvalým bydlištěm v Česku by měl mít po dnešku doma hlasovací lístky. Podle volebního zákona je musí dostat nejpozději tři dny před začátkem hlasování. Lidé dostanou obálky se jmény všech devíti zaregistrovaných uchazečů o prezidentské křeslo. Nic na tom nemění nedělní odstoupení odborářského předáka Josefa Středuly.

Obálky s lístky, informacemi o způsobu hlasování a adresou volební místnosti lidé dostávají zpravidla do poštovních schránek. Pokud by některý volič lístky nedostal, bude na tom stejně jako Češi žijící v zahraničí, i oni obdrží lístky až ve volebních místnostech. Na americkém kontinentu začne hlasování už ve čtvrtek v podvečer středoevropského času.

Sady hlasovacích lístků pro prezidentské volby jsou ve všech regionech stejné, tak jako v případě voleb do Evropského parlamentu. V těchto volbách je totiž Česko jedním volebním obvodem, na rozdíl od sněmovních či krajských voleb.

Lidé si mohou lístek s preferovaným kandidátem vybrat už doma. Podobně jako při senátních volbách jej nijak neupravují. Ve volební místnosti pak dostanou po prokázání totožnosti hlasovací obálku s úředním razítkem. Do ní lístek vloží a následně vhodí do volební urny. Pokud by někdo hlasoval pro Středulu i přes jeho rezignaci, bude započítána jen jeho účast ve volbách.