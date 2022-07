Volejbalisté porazili Tunisko 3:1 a na Challenger Cupu jsou v semifinále

Soul - Čeští volejbalisté porazili Tunisko 3:1 a na Challenger Cupu v Soulu postoupili do semifinále. V sobotu se utkají s Kubou. Pokud by svěřenci trenéra Jiřího Nováka osmičlenný turnaj v jihokorejské metropoli vyhráli, zajistili by si účast v příštím ročníku elitní Ligy národů.

V bezmála dvouhodinovém utkání letošních vítězů Evropské ligy s úřadujícími mistry Afriky zajistil českému týmu 13 bodů střídající univerzál Marek Šotola. O bod méně přidal smečař Jan Galabov. "Když si Tunisané začali věřit, tak hráli úplně jinak. Pro nás bylo rozhodující, že jsme urvali koncovku třetí sady, vrátili se mentálně nahoru a začala nám znovu fungovat hra," uvedl Novák v tiskové zprávě.

Češi vsadili na prudký servis, který jim brzy vynesl pohodlný sedmibodový náskok a po výhře 25:16 v úvodním setu vyhlížel zápas idylicky. Jenže v druhé sadě nastala nevídaná věc - přihrávající hráči nedokázali zkrotit zatáčející podání Elijse Karamúslího, ten posílal na českou polovinu jedno eso za druhým a Tunisko si připsalo 11 bodů za sebou.

Trenér Novák hráče marně burcoval. "Od začátku si myslíme, že to půjde samo! Hoši, dejte palice nahoru, nekoukejte po sobě," nabádal reprezentanty při oddechovém času. Přesto tuniský náskok vystoupal na 17:9 a rozjetého Karamúslího zastavila až Novákova výzva, po níž videozáznam odhalil přešlap základní čáry.

Set už Češi nezachránili, dalším esem na 25:17 ho ukončil Umar Agribí. Tým se dlouho hledal i na začátku třetího dějství, kdy ztrácel čtyři body. Na dvorci se objevili blokař Petr Špulák s univerzálem Šotolou a trpělivá hra přinesla po odvráceném tuniském setbolu obrat na 28:26. "My jsme byli celou dobu o nějaké dva tři míče dole, ale na konci jsme se dokázali dotáhnout a čapli jsme tam tři balony, které nám ten set vyhrály," řekl nahrávač Luboš Bartůněk.

Obě mužstva dál pozorně bránila, ale Šotolovy smeče držely bodově vpředu český celek. Tunisané pak už nedokázali čelit ani tlaku českých podávajících hráčů a zápas spěl ke konci v podobném duchu, v jakém začal. "Po druhém setu jsme byli mentálně dole, ale pak jsme se odrazili od těch základních věcí, o kterých víme, že je umíme. A dostali jsme tím dolů zase Tunisany," řekl v přenosu volejbalové federace FIVB kapitán Adam Zajíček.

Na Challenger Cupu hraje osm týmů vyřazovacím systémem, do Ligy národů postoupí pouze vítěz. V druhém sobotním semifinále se utkají týmy domácí Koreje a Turecka. "Kuba je veliký favorit. Může na ně platit kvalitní servis, abychom si je drželi dál od sítě. Já jsem dnes hodně spokojený s obranou, takže doufám, že když se zlepšíme v těch ostatních činnostech, bude to lepší a porveme se o vítězství," doplnil Novák.

Kvalifikaci o Ligu národů hrály i české volejbalistky, ve čtvrtek ale v chorvatském Zadaru podlehly Belgii 0:3 a v turnaji skončily. České celky se dosud mezi nejlepších 16 družstev světa neprobojovaly.

Čtvrtfinále Challenger Cupu volejbalistů: Česko - Tunisko 3:1 (16, -17, 26, 16) Sestava a body Česka: Licek 8, Zajíček 6, Indra 10, Galabov 12, Polák 1, Bartůněk 5, libero Moník - Čech 1, Šotola 13, Špulák 9. Trenér: Novák. Nejvíce bodů Tuniska: Bungí 18, Búgirra 11. Čas: 110 min. Turecko - Katar 3:1 (23, 16, -22, 15). Semifinálové dvojice: Česko - Kuba, Turecko - Korea.