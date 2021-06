Vojtěch plánuje na začátku školního roku plošné PCR testování dětí

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce na začátku školního roku hromadné plošné testování dětí metodou PCR. V pondělí o tom bude debatovat s ministrem Robertem Plagou (oba za ANO). Vojtěch to uvedl v pořadu Partie na CNN Prima News. Všeobecná zdravotní pojišťovna navrhla, že sníží úhradu za antigenní test na 201 korun, u PCR testů je shoda na snížení na 614 korun, uvedl v České televizi v Otázkách Václava Moravce ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

"Abychom si byli jisti, že na školách nevznikají klastry," zdůvodnil Vojtěch avizovaný krok. Chce předejít situaci, která nastala loni po návratu dětí z prázdnin. Podle ministra zatím neexistuje finální dohoda. Předpokládá nicméně, že testování by se organizovalo "spíše v rámci škol". Jasnou strategii chce připravit do konce června, aby se školy mohly včas připravit a aby i rodiče dětí věděli, co je čeká.

Vojtěch už dříve uvedl, že počítá s pokračováním testování dětí na covid-19 i po zářijovém zahájení nového školního roku. Do prázdnin už nechce ve školách rušit povinnost nosit roušky a respirátory.

Ministr dnes zopakoval, že na ponechání respirátorů bude zatím trvat ve všech dosavadních oblastech. "Je to to nejzákladnější hygienické opatření. Zavedením povinnosti respirátorů se situace začala zlepšovat, je to efektivnější ochrana než látkové roušky," řekl.

Apeloval také na lidi, aby byli i nadále opatrní. "Stále to skutečně není za námi," podotkl. Znovu uvedl, že kdyby nebylo rozsudku Nejvyššího správního soudu, držel by se původního plánu rozvolnění, který počítal s dalším otevřením služeb až od 14. června, a nikoliv od nadcházejícího pondělí. Ministr věří, že změna nebude mít zásadní dopad na epidemickou situaci, nevyloučil ale možné dočasné zhoršení.

Vojtěch rovněž zdůvodňoval, proč se rozhodl přijmout nabídku na návrat do čela ministerstva zdravotnictví. Vysvětlil, že to bylo "z odpovědnosti k resortu" a že se chce věnovat čistě správě úřadu a oprostit se od politických půtek. Opakovaně zdůraznil, že jeho angažmá potrvá pouze do říjnových sněmovních voleb, v nichž nebude kandidovat. "Co bude po volbách, se uvidí," odpověděl na otázku, zda následně zamíří například do diplomacie. Doplnil, že premiér Andrej Babiš (ANO) ho ke kandidatuře ve volbách nepřemlouvá.

Navrhovaná úhrada 201 korun za antigenní test je podle šéfa VZP Kabátka částka k jednání a jednání pokračují. Nynější maximální úhrada od pojišťovny činí 351 korun. Za PCR test pojišťovny hradí asi 1200 korun, shoda je na snížení na 614 korun, řekl. Úhrada by měla podle Kabátka pokrývat náklady a přiměřený zisk.

"Z naší strany šla kalkulace na 201 korun. Je to částka k dojednání, vůbec neříkám, že to bude finální částka," řekl Kabátek. "U PCR testu je shoda, tam je to na straně ministerstva zdravotnictví. Tam my v současné době pracujeme se snížením ceny zhruba na 614 korun," dodal. "To jednání bude pokračovat příští týden. To jednání probíhá na úrovní ministerstva zdravotnictví, mezi námi a ostatními pojišťovnami sdruženými ve Svazu zdravotních pojišťoven. Ta naše ambice je dvojí: jednak nastavit tu cenu tak, aby odpovídala skutečně nákladům a přiměřenému zisku těch, kteří testují," popsal. Pojišťovna chce podle něj také zajistit, aby systém zůstal funkční. Upozornil, že není nic jednoduššího než cenu snížit, ale pak se přestane testovat, protože za nízkou cenu to nikdo nebude chtít dělat.

Se zlevňováním PCR testů přišel už před rokem tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Když nastavil maximální cenu, kterou platí laboratoři samoplátci i zdravotní pojišťovny na 1674 korun, některé nemocnice je nechtěly dál dělat, protože se jim nevyplatí. Od začátku roku je úhrada pojišťovny za test a odběr znovu snížená na 1276 korun, samoplátci platí dál zhruba 1500 korun. Cena antigenního testu pro samoplátce je asi 300 až 400 korun.

V prvním čtvrtletí počítá VZP s úhradami za antigenní testy objemu jedné miliardy korun, ale v dalších čtvrtletích by měly náklady vyskočit významně výš. "Zatím počítáme v tom našem modelu, který počítá s nějakým testováním prázdnin a pak na podzim, zhruba se sedmi miliardami korun na antigenní testy," popsal Kabátek.

Šéf VZP odhadl, že kdyby do konce roku pokračovalo povinné plošné testování v současném měřítku beze změny, pak by VZP stálo 13 miliard korun a celkově přes 20 miliard korun.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová řekla v pátek, že lidé by mohli mít z veřejného zdravotního pojištění v červenci a srpnu hrazeny dva PCR a dva antigenní testy na koronavirus. V červnu budou mít lidé hrazeny dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy.