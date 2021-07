Vojtěch: Nákaza se objevila jen u 4000 z 3,86 milionu plně očkovaných

Praha - Po aplikaci druhé dávky očkování proti covidu-19 se nakazilo 4030 osob z 3,86 milionu očkovaných, většina měla pozitivní test krátce po aplikaci vakcíny. Po 14 dnech, kdy vzniká i podle výrobců maximální ochrana, je to jen šest setin procenta z očkovaných. Po jednání s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V příštím týdnu by měly zdravotní pojišťovny rozeslat všem dospělým pojištěncům dopis s výzvou, aby se nechali očkovat. Podle ministra Vojtěcha ho dostanou i očkovaní, těm poděkuje.

"Je jasné, že žádná vakcína na světě nechrání stoprocentně. Nemůžeme čekat, že se nikdo vůbec nenakazí," řekl ministr. Podle něj očkování eliminuje zejména těžké průběhy a lidé se nedostanou do nemocnic. Lehký průběh nemoci má podle něj asi setina procenta očkovaných, těžký průběh ještě méně.

Očkovat by se podle Vojtěcha měli i mladí a zdraví, které samotné nemusí nákaza zdravotně ohrozit. "Pokud se nakazí, mohou dál nakazit někoho, kdo rizikový je. Třeba někoho, kdo se ze zdravotních důvodů ani očkovat nemůže," dodal s tím, že právě proto je potřeba vytvořit kolektivní imunitu.

U nové varianty delta by měla kolektivní imunita vzniknout až při proočkování zhruba 85 procent populace. Podle Kubka se neočkovaní lidé chovají jako černí pasažéři. "Oni by rádi využívali výhod kolektivní imunity, ale nechtějí k ní přispět. My se musíme snažit ty lidi přesvědčit, aby si také koupili svůj lístek a přispěli těm ostatním," uvedl.

Lékařů se podle Kubka nechalo očkovat 83 procent, sester 75 procent a ostatního zdravotního personálu zhruba 70 procent. "Nenaočkovaní lékaři nejsou v naprosté většině žádní odpírači. Často jsou to lidé, kteří covid prodělali, nechali si nabrat protilátky a zatím se očkovat nechtějí," dodal.

Celkově onemocnělo podle něj asi 77.000 zdravotníků, mezi nimi 12.000 lékařů. Na přelomu října a listopadu jich bylo naráz nakažených přes 17.500. Za posledních sedm dní evidují neevidují statistici žádného nakaženého lékaře a aktivních případů je asi 37.

Vojtěch: Lidé dostanou dopisy o tom, že se mají nechat očkovat

Ministerstvo zdravotnictví poté, co zpřístupnilo očkování bez registrace, připravuje další krok, jak přesvědčit k vakcinaci více lidí. V příštím týdnu by měly zdravotní pojišťovny rozeslat všem dospělým pojištěncům dopis s výzvou, aby se nechali očkovat. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ho dostanou i očkovaní, těm poděkuje. Dopisy dostanou lidé i kvůli prevenci rakoviny, avizoval na konci června premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr potvrdil, že příští týden se otevřou zřejmě tři další centra pro očkování bez registrace, v Praze, Brně a Ostravě.

K dnešnímu dni je očkováno alespoň jednou dávkou 60 procent dospělé populace, přesto podle Vojtěcha dopis očkovaní dostanou. "Problém je, že pojišťovny mají data o tom, kdo už je očkovaný, se zpožděním," vysvětlil. Je to podle něj i v zájmu zdravotních pojišťoven, protože očkovaní lidé neskončí v nemocnici, což je výrazně dražší.

Nejčastěji podávaná vakcína Pfizer/BioNTech stojí 314 korun za jednu dávku a dalších 160 korun dostane zdravotnické zařízení za její aplikaci. Proti tomu týden hospitalizace stál pojišťovnu v době nejvyšších příplatků za pacienty s covidem-19 na běžném lůžku přes 62.000 korun, na jednotce intenzivní péče skoro 600.000 korun.

Úspěšný je podle Vojtěch pilotní projekt očkovacích center bez registrace, která se v pondělí otevřela v nákupním centru na pražském Chodově a na hlavním nádraží. Na Chodov denně přijde kolem 800 lidí, centrum na nádraží má kapacitu asi 400 až 500 vakcín. V pondělí se otevře v dalším pražském nákupním centru na Smíchově. "V příštím týdnu se otevře také v Brně a jednáme i Ostravou. Možná i tam je reálné také v příštím týdnu," dodal ministr.

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, se kterým ministr dnes jednal, by se mělo jít ještě dál a vytvořit očkovací místa jako "pojízdné prodejny", které by s předem daným jízdním řádem objížděly malé obce.

Z dat, která má k dispozici Ústav zdravotnických informací a statistiky, lze podle Vojtěcha konkrétně zjistit, v jakých obcích je proočkovanost nejnižší. Kraje tam mohou poslat mobilní očkovací týmy.