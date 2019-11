Vojtěch: Kritika ČLK je kolorit, Kubek by už mohl změnit rétoriku

Praha/Brno - Vedení České lékařské komory (ČLK) ve svých požadavcích podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nenavrhuje, jak problémy řešit a systém změnit. Na dnešním sjezdu v Brně delegáti ČLK vyslovili nespokojenost s ministrovou prací. Komora požaduje také každoroční zvyšování platů lékařů v nemocnicích a léčebnách nejméně o deset procent. Vojtěch označil kritiku za kolorit. Prezident ČLK Milan Kubek je ve funkci 13 let, možná by už mohl změnit rétoriku a začít být trošku konstruktivní, řekl dnes ministr ČTK v reakci na prohlášení komory.

Problém podle ministra je, že ČLK říká, co je špatně a řešení vidí v navyšování peněz. Podle ministra to ale řešením není, jsou jím systémové změny. "Bohužel ČLK v tomto směru není konstruktivní a nedává na stůl řešení a návrhy, jak ten systém změnit. Beru to za takové prohlášení, které se opakuje už posledních 15 let. Není to nic nového," reagoval Vojtěch. Dnes večer se účastnil slavnostního vyhlášení vítěze Smart Health Hackathonu v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

ČLK považuje vládou schválené zvýšení tarifních platů o 1500 Kč za nedostatečné. Podle ministra ale není důvod, aby se to už měnilo. Dodal, že se platy ve zdravotnictví zvedaly opakovaně. Částku 1500 Kč považuje Vojtěch za základ, předpokládá, že navýšení bude na konec ještě vyšší.

Záleží podle něj také na jednotlivých nemocnicích, neboť každá řeší jiné problémy. Ministerstvo chce podle Vojtěcha dát ředitelům větší kompetence, aby si sami rozhodovali, jak odmění zaměstnance. "Myslím si, že v platech jsme se dostali na poměrně dobrou úroveň," řekl ministr. Ne všechny peníze by se podle Vojtěcha ale měly dávat do platů, měly by se využívat i na rozvoj nemocnic a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.

Vojtěcha mrzí, že vedení ČLK s ministerstvem zdravotnictví více nespolupracuje na změnách systému, které jsou podle něj ve zdravotnictví potřeba často více než jen dolívání dalších peněz.

Komora také v usnesení žádala změnu úhrad, kdy současné úhradové vzorce jsou založené na počtu ošetřených rodných čísel a historických koeficientů. Úhrada podle počtu ošetřených a podle diagnóz na základě seznamu výkonů jako ceníku práce by podle ČLK byla spravedlivější.

"Tak to mi přijde už naprosto mimo realitu, protože v příštím roce jde do zdravotnictví 35 miliard korun navíc. Je to nejvyšší nárůst, který kdy byl. Všem segmentům, jak ambulantním, tak nemocničním se navyšují úhrady," dodal Vojtěch. Příkladem jmenoval domácí péči nebo záchrannou službu.