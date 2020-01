Vodohospodáři dnes zveřejní cenu vodného a stočného

Praha - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) dnes zveřejní, o kolik letos v průměru stoupne vodné a stočné. Loni začátkem roku uvedli, že vodné a stočné stoupne meziročně o 3,2 procenta na 88 až 90 korun za metr krychlový. Řada společností letos již avizovala nárůst.

Mnohde si lidé za vodu na začátku roku už připlatili, od května se ale sníží daň z přidané hodnoty z 15 na deset procent, ceny by tak mohly klesnout. Například na Vysočině se vodné a stočné zvýšilo na začátku roku o čtyři až šest procent. Na některých místech se zvýšily ceny o inflaci, například ale Vodárny Kladno - Mělník zvýšily i kvůli investicím do vodohospodářské infrastruktury ceny z 92,92 korun na 105 Kč za metr krychlový včetně DPH.

SOVAK je zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění odpadních vod.

Podle údajů Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny v Česku loni v průměru stouply o 2,8 procenta. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let. Vyšší byla pouze v roce 2012, a to 3,3 procenta.