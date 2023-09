Vodafonu klesl v minulém fiskálním roce v ČR zisk o čtvrtinu na 933 milionů Kč

Praha - Operátorovi Vodafone klesl ve fiskálním roce končícím letos na konci března v ČR zisk o 27 procent na 933 milionů korun. Tržby vzrostly o 3,7 procenta na 20,55 miliardy korun. Ziskovost ovlivnila energetická krize i vysoká inflace spolu s nutností investovat do splnění licenčních požadavků. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

"Naše tržby v uplynulém roce narostly, a to především díky růstu počtu tarifních zákazníků, ale i zákazníků s předplacenými kartami. Masivně jsme investovali do nejmodernější 5G sítě, Vodafone už tak pokryl přes 75 procent populace a je v pokrytí 5G jasný lídr. S tím ovšem souvisel i růst nákladů. Vliv měla také energetická krize spolu s vysokou inflací," uvedl viceprezident Vodafonu pro finance Milan Kníže.

Operátor měl v ČR na konci fiskálního roku 4,01 milionu mobilních zákazníků, počet uživatelů pevného vysokorychlostního internetu se zvýšil o 5000 na 611.000 připojených.

Mezi priority společnosti do dalšího fiskálního roku patří rozšiřování pokrytí 5G, investice do pevných sítí a spolupráce s T-Mobile. "Projekt společné výstavby je dlouhodobou aktivitou, která se bude uskutečňovat od roku 2023. První domácnosti by takto měly být připojené už ve druhé polovině roku. Vedle spolupráce s T-Mobile dále masivně investujeme do výstavby optických přípojek a modernizace vlastní kabelové infrastruktury, která nyní pokrývá více než 1,6 milionu domácností a firem," uvedla firma ve zprávě o podnikatelské činnosti.

Vodafone Czech Republic je součástí nadnárodní skupiny Vodafone Group.