Vlekaři si letošní sezonu většinou chválí, ze zisků uhradí loňské ztráty

Praha - Letošní zimní sezonu si provozovatelé lyžařských areálů v Česku většinou chválí. Ze zisků chtějí uhradit ztráty z loňské zimy, kdy byly sjezdovky zavřené kvůli protiepidemickým opatřením. Koronavirus ale ovlivnil i letošní sezonu, až do únorového rozvolnění chyběli v některých střediscích zahraniční turisté. Komplikace působí i rostoucí ceny energií. Pro níže položené areály pak byla problémem například i obleva na začátku ledna, řekli provozovatelé ČTK. Některé areály už sezonu skončily nebo ji pomalu končí, jinde plánují jezdit ještě o Velikonocích.

Zimu si chválí například vlekaři na severu Čech. Pro některé areály v Libereckém kraji se dokonce řadí mezi nejlepší v jejich historii. Na Ještědu, kde sezona dneškem končí, lyžovalo za celou zimu asi 100.000 lidí. V předcovidových sezonách jich bývalo asi 65.000. Spokojení jsou i ve Ski bižu, která provozuje areály Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov. Pokud jde o tržby, je to jejich nejlepší zima. Peníze jim pomohou zaplatit závazky odložené po loňské sezoně. Také provozovatelé areálů v Ústeckém kraji řadí zimu k nejlepším za posledních čtyři až pět let.

Naopak největšímu českému lyžařskému středisku ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších klesla návštěvnost proti době před pandemií asi o pětinu. Hlavním důvodem byly covidové restrikce, kvůli kterým v prosinci a v lednu nepřijeli lyžaři ze zahraničí. Po loňské ztrátové zimě se však středisko vrátí do zisku. Areál se nyní soustředí na dodělání provozních investic, kterým se nemohl kvůli covidu naplno věnovat. Současně bude dál připravovat velkou investici do propojení lyžařských areálů Medvědín a Svatý Petr.

Také Jeseníky se potýkaly s odlivem zahraničních turistů, v jejich případě hlavně Poláků. Přesto však i tamní provozovatelé hodnotí sezonu jako úspěšnou. Ani na Vysočině nebyla zima ztrátová, vlekaři ji vnímají spíše jako průměrnou. Také oni se chystají z výdělku platit i dluhy z minulé zimy.

Spokojení jsou v beskydských areálech na Frýdecko-Místecku. "Sezona byla určitě dobrá, mírně nadprůměrná. Nemám ještě přesná čísla, ale vypadá to, že by to mohlo být srovnatelné se zimou 2019/20 i se zimou před ní," řekl vedoucí největšího lyžařského střediska v regionu Ski Bílá Jaroslav Vrzgula. Ztráty z loňska se sice nahradit nepodaří, bude ale alespoň možné zase investovat.

Pro nejvýše položený areál v Krušných horách na Klínovci je letošní sezona velmi dobrá. Návštěvnost může být nakonec vyšší než v plnohodnotné sezoně v roce 2019. Konec sezony plánuje až po Velikonocích.

Jako velmi podařenou hodnotí končící sezonu největší šumavský areál Ski&Bike Špičák v Železné Rudě. Překoná stotisícovou návštěvnost. O šest dní provozu ale připravilo areál oteplení a přívalové deště na počátku ledna. Obleva výrazně zasáhla i areál Nad Nádražím - Belveder v Železné Rudě. "Pokud by tohle nebylo, tak to byla výborná sezona," řekl provozovatel Ladislav Zísler. Naopak areály s nadmořskou výškou pod 800 metrů v Českém lese, v Přimdě a Caparticích měly sezonu velmi krátkou. Například v Přimdě, kde jsou odkázáni je na přírodní sníh, se lyžovalo pouze dva týdny.

Střediska, která jsou závislá na umělém zasněžování, výrazně pocítila zdražení energií. Týká se to mimo jiné areálů ve středních Čechách. Jednu z lepších sezon zažil například Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku. "Bohužel veškerý zisk padl víceméně do energií, takže se to neprojeví v hospodářském výsledku. Ale z hlediska tržeb to bylo dobré," řekl ČTK výkonný ředitel skiareálu Jaroslav Krejčí. Středisko v Chotouni u Prahy dokonce kvůli nárůstu cen energií drobně zdražilo jízdné.