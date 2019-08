Vlčí smečka z Beskyd a Javorníků má sedm mláďat

Ostrava - Vlčí smečka, která se pohybuje v Beskydech a Javorníkách, přivedla na svět sedm vlčat. Je to poprvé, co se podařilo rozmnožení vlků v této oblasti zdokumentovat od jejich návratu v 90. letech minulého století. ČTK to řekl koordinátor beskydského monitoringu velkých šelem Michal Bojda.

Na území českého a slovenského pomezí se v poslední době pohybovala pravděpodobně tříčlenná smečka vlků. Samci a samici se nyní podařilo přivést na svět sedm vlčat.

"Pokud přežije polovina, bývá to pro smečku úspěch," řekl Bojda. Dodal, že ochránci přírody budou smečku dál sledovat. "Jsme rádi, že se nám po několika desítkách let, kdy se vlci na česko-slovenském pomezí vyskytovali spíše jen přechodně, konečně podařilo potvrdit rozmnožování těchto šelem. Doufáme, že se bude vlčí rodině dobře dařit," řekl.

"Prokázané úspěšné rozmnožování vlků v této okrajové části Karpat je významné také proto, že početní stavy vlka obecného jsou zde dlouhodobě velmi nízké. Ochrana velkých šelem se neobejde bez trvalé mezinárodní spolupráce," řekla Dana Bartošová z CHKO Beskydy.

Chovatelé hospodářských zvířat na horských samotách by podle ní měli zejména v noci řádně zabezpečovat své ovce, kozy a telata, a předcházet tak konfliktním situacím. Toto doporučení platí i s ohledem na to, že se v Beskydech daří i rysům. Pošesté za sebou vrhla mláďata devítiletá rysice Draža a poprvé rysice Lucka. Další mladé má i devítiletá rysice Heřmína, aktuálně sledovaná pomocí GPS telemetrie. Chráněná krajinná oblast Beskydy je tak jediným místem v České republice, kde se trvale vyskytují všechny tři druhy velkých šelem - vlci, medvědi a rysi.