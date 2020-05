Vlaky se na opravený Negrelliho viadukt vrátí 1. června

Praha - Vlaky se na opravený Negrelliho viadukt v Praze vrátí hned v první den jeho otevření, tedy 1. června. Jezdit po něm budou linky z Prahy do Kladna a Kralup nad Vltavou. Spolu s tím se změní i jízdní řády těchto spojů. Cesta do centra Prahy se tím zkrátí asi o sedm minut. Dnes o tom informovaly České dráhy. Oprava památkově chráněného viaduktu trvala téměř tři roky.

Na své původní trasy se vrátí linky S4 z Prahy do Kralup nad Vltavou a Ústí nad Labem a také osobní a spěšné linky S5 a R45 z Prahy do Kladna. "Cestující z Kralup tak dojedou osobním vlakem díky kratší trase do centra Prahy na Masarykovo nádraží až o sedm minut dříve, ale především se tyto spoje vyhnou silně vytížené křižovatce tratí v oblasti Balabenky. Doprava by tak měla být plynulejší a spolehlivější. Bez přesedání přímo do centra zamíří i osobní a spěšné vlaky linky S5 a R45 z Kladna," uvedl obchodní ředitel Regionálního obchodního centra ČD pro Prahu a Středočeský kraj Jakub Goliáš.

Vlaky na trase do Kralup nad Vltavou tak stejně jako v minulosti pojedou z Podbaby do původní zastávky Praha-Holešovice zastávka a vyhnou se novému holešovickému nádraží. Tam i nadále zamíří rychlíky z Děčína a Ústí nad Labem (linka R20), které pojedou nadále na pražské hlavní nádraží.

U linek na Kladno se pak zruší zastávka Praha-Bubny Vltavská. Vlaky budou znovu zastavovat o několik set metrů dál na původním nádraží Praha-Bubny a budou pokračovat přímo do centra přes Negrelliho viadukt na Masarykovo nádraží.

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu začala před třemi lety. Celkové investiční náklady na opravu se nakonec vyšplhaly na 1,9 miliardy korun. Podle Správy železnic oprava přispěje ke zvýšení plynulosti provozu a umožní zvýšit počet vypravovaných vlaků. Po otevření bude viadukt prvním dokončeným úsekem trati na letiště.

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanice s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po staviteli Aloisi Negrellim.