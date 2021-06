Vlaky RegioJet budou od neděle jezdit z Prahy do Vídně a Budapešti

Brno - Pravidelnou vlakovou linku z Prahy přes Brno a Vídeň do Budapešti zahajuje v neděli soukromý dopravce RegioJet. Denně bude v každém směru vypravovat až do září tři spojení, poté dvě spojení denně. Dopravce o tom informoval v tiskové zprávě. Státní České dráhy sice nabízejí spojení do Vídně i do Budapešti, ale ne v jedné přímé lince.

"Spoje RegioJet zavádí v souvislosti s ukončováním opatření spojených s Covid 19, kdy ti, kdo mají očkování alespoň jednou dávkou, od které uběhlo 21 dnů, mohou do Maďarska a také například Rakouska cestovat bez omezení," uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Na trati, kde pravidelně jezdí vlaky Českých drah, chce soukromý dopravce konkurovat cenou jízdenek i servisem. Kromě hlavních měst Rakouska a Maďarska budou vlaky zastavovat i maďarských městech Mosonmagyarovar či Györ, kde jsou oblíbené termální lázně. "Nyní vypravujeme v každém směru čtyři spojení mezi Prahou a Vídní, od neděle vždy dva z těchto spojů protáhneme až do nebo z Budapešti. Další spojení doplňuje sezonní linka do Chorvatska, která také umožňuje cestu z Prahy do Vídně a Budapešti," upřesnil Ondrůj. Po ukončení sezonní linky tedy bude možné projet trasu Praha, Brno, Vídeň Budapešť dvakrát denně v každém směru.